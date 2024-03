A- A+

BBB 24 "O que ele quer é ser a vítima", diz Yasmin sobre Davi após expulsão de Wanessa no BBB 24 Os comentários foram feitos durante conversa na sala ao lado de Leidy Elen, Matteus, Raquele, Michel e Giovanna

Yasmin Brunet criticou o comportamento de Davi após a expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24. Ela ainda planejou a forma como pretende tratá-lo daqui em diante no programa, mas ficou confusa e indecisa.

Os comentários foram feitos durante conversa na sala ao lado de Leidy Elen, Matteus, Raquele, Michel e Giovanna.

"Ele [Davi] tenta de várias formas desestabilizar as pessoas. Agora eu vejo as coisas com malícia. Ele é muito malicioso. Vamos engolir tudo o que a gente está sentindo e tratar ele super bem. Porque o que ele quer é ser excluído, ser a vítima." "Ele f*** alguém, mas sendo a vítima. Uma coisa é dar o monstro, que é do jogo. Fora isso, vamos tratar bem, que a gente sabe muito bem o que ele quer: o perseguido, o excluído", pediu aos colegas num primeiro momento.

Após alguns instantes, porém, Yasmin mudou de ideia: "Pensando bem, vai pra p*** que pariu. Vou tratar ele bem o c***. F***-se. Não consigo.

Sei que é o que ele quer. Vou dar pra ele o que ele quer e f***-se!".

Wanessa Camargo era uma das aliadas de Yasmin Brunet na casa do BBB 24. A cantora foi expulsa após acordar Davi durante a madrugada, quando teria lhe agredido. Ele reclamou com a produção do programa, que optou pela expulsão da participante. Leia mais aqui.

Dado Dolabella: 'Não foi agressão'

Dado Dolabella lamentou a expulsão de sua namorada, Wanessa Camargo, do BBB 24. Ele usou as redes sociais para criticar o participante Davi, que colega de reality show que pediu a saída da cantora, e afirmou que o ocorrido entre os dois "não foi agressão".

O ator chamou o participante de "Davítima" e postou uma montagem em que apareceria com um machucado mais grave, ironizando o impacto da suposta agressão por parte da cantora.

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos para expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu.

Em outro momento, publicou uma 'trombada' entre Wanessa e Davi durante dinâmica na parte externa da casa: "Ó, coitado! Davi pede expulsão de Wanessa alegando agressão! Já ela, depois desse carrinho, nem reclamou...".

Veja também

BBB 24 Tadeu Schmidt aborda expulsão de Wanessa com os participantes: "Já falei com ela"