STREAMING O que esperar da terceira temporada de "The last of us"? Saiba mais sobre a série baseada no game Adaptação do game teve o último episódio da segunda temporada exibido no domingo (25)

Com o sétimo e último episódio de "The last of us: Part II" indo ao ar no último domingo (25), os fãs da série exibida pela Max já se perguntam como será a terceira temporada, que deve ir ao ar no primeiro semestre de 2027, levando-se em conta as janelas de produções habituais de dois anos do estúdio, seguindo o modelo de sucessos como "Game of Thrones" e "Succession".

A temporada recente, que começou com Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) cinco anos mais tarde dos eventos iniciais da série instalados numa comunidade do Wyoming e terminou com a protagonista em Seattle, em busca de vingança, apresentou personagens que devem crescer ainda mais no terceiro ano, como Abby (Kaitlyn Dever), uma das integrantes da WLF (Washington Liberation Front, a Frente de Libertação de Washington), grupo rebelde que derruba a Fedra, força paramilitar que domina a sociedade após a pandemia zumbi global causada por fungos que dominam os seres humanos.







A série também deve apresentar parte da trama sob a perspectiva de Abby, esclarecendo os eventos que a levam a salvar Lev e Yara, dois Serafitas, grupo isolado de sobreviventes que vive em conflito permanente com a WLF.





Outro personagem que deve crescer é Isaac Dixon (Jeffrey Wright), comandante do WLF, que começa a ter sua autoridade contestada por subordinados, como Abby, pore seus métodos cada vez mais violentos e contraditórios. A própria guerra entre Serafitas e WLF deve ganhar mais destaque, mostrando também como os grupos se desenvolveram, e mais explicações sobre a Profeta que criou o culto dos Serafitas.

— Tenho tantas perguntas, e entendo que o público também as tenha. Quero garantir a eles que essas perguntas estão corretas e serão respondidas. Como aquela guerra começou? Por quê? Como os serafitas começaram? Quem é a profeta? O que aconteceu com ela? O que Isaac quer? — comentou Craig Mazin, um dos criadores da adaptação do game para a TV, numa coletiva de imprensa do episódio final da segunda temporada.

