O que falta esclarecer sobre atropelamento do maquiador dos famosos Rico Tavares

Após dois dias desaparecido, o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, foi localizado, na quinta-feira, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde está internado em estado gravíssimo. Rico foi atropelado no bairro Vista Alegre, no mesmo município, na noite de terça-feira (22).



Com o seu sumiço, celebridades começaram a divulgar um cartaz de desaparecimento e pedir ajuda para localizar o amigo, encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A polícia ainda tenta entender quem atropelou Rico, e se houve ou não socorro. Os investigadores também tentam localizar o carro da vítima — um Fiat Uno Vivace —, que ainda não foi encontrado. Na manhã desta sexta-feira, agentes da DDPA devem realizar diligências no local do atropelamento.

Saiu de casa com plantas

Em relato à polícia, a atriz Danni Suzuki afirma que, na noite em que Rico desapareceu, ele teria um trabalho a fazer, mas que dormiria na casa dela após o serviço. Ele, no entanto, não apareceu.

— Ele saiu de casa com várias plantas no carro. Ele ia dormir na minha casa na quarta, já que íamos gravar juntos nesta quinta — explica ela.

Entretanto, Rico não deu mais notícias para Danni ou para o namorado, com quem ele morava junto.

Visto em bar

Cerca de 1h30 antes de dar entrada no hospital, Rico foi visto em um bar Itaipuaçu, onde parou para comprar cerveja e cigarro. Em imagens de câmeras de segurança, obtidas pela DDPA, é possível observar que, às 19h, o maquiador estava no interior do estabelecimento. Ele, que está com uma blusa azul, fala com um homem no caixa, paga por seus produtos e deixa o local com um cigarro na boca poucos segundos depois.

Estado gravíssimo

Em nota, o Hospital Alberto Torres informou que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, na terça-feira, às 20h34min, sem identificação, na rodovia RJ-104, na altura de Vista Alegre, em São Gonçalo. Ainda de acordo com a unidade de saúde, o paciente deu entrada no Centro de Trauma. No local, após passar por avaliação e ser estabilizado, Ricardo foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

O Hospital Alberto Torres informou que, agora, o paciente encontra-se entubado e sendo monitorado 24 horas. A equipe médica afirmou o estado de saúde do maquiador é grave. Apesar disso, a atriz Danni Suzuki, que divulgou o sumiço do amigo em uma sequência de publicações no Instagram, diz que se sente esperançosa em relação à recuperação da vítima.

— Me informaram que ele está internado desde terça-feira e está desacordado. Quando recebi a notícia de que o encontraram, eu senti uma esperança acendendo em mim, porque eu estava com medo de não encontrá-lo vivo. Estou acordada direto desde que ele sumiu e para mim foi um alívio quando me deram notícias dele. Gostaria aqui de elogiar o trabalho da Polícia Civil que foi muito eficaz e me surpreendeu, porque eles me deixaram atualizados sobre tudo que acontecia — afirmou Suzuki, na noite de quinta-feira.

