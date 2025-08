A- A+

ROTEIRO DO FINAL DE SEMANA O que fazer em Pernambuco neste fim de semana? Shows, festivais e experiências culturais para curtir Veja opções para se divertir com a família e amigos em experiências culinárias, culturais e inovadoras

De tributos aos Beatles a festivais literários, passando por espetáculos de dança, exposições interativas e serestas no coração de Olinda, o fim de semana em Pernambuco promete uma programação diversa para todos os gostos e idades. Há opções gratuitas e pagas espalhadas pelo Recife, Olinda, Gravatá, Buíque e arredores. Confira:

SHOWS E EVENTOS

"Criolo 50"

Quando: Sexta-feira (1º), às 23h30

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 90 no site Eventim

"Festival Pernambuco Meu País"

Quando: Quinta (31) até domingo (3) de agosto

Onde: Diversos polos culturais em Buíque e Vale do Catimbau

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalpernambucomeupais

Turnê "Amorosa"

Com Paula Toller

Quando: Sábado (2), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes – Olinda

Ingressos a partir de R$120 no site cecontickets.com.br

Tributo aos Beatles

Com a banda Beatles Abbey Road

Quando: Sexta-feira (1º), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251

Ingressos a partir de R$ 70 no site ou na bilheteria do teatro

Mais informações: @riomar_recife

Forró Escaletado

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - R. Treze de Maio, 229 – Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 à venda no Sympla

Mais informações: @forro.escaletado

XV Festival Virtuosi de Gravatá

Quando: Sábado (2), sempre às 20h

Onde: Igreja Matriz de Sant’Ana – Rua Rui Barbosa, Centro, Gravatá

Entrada gratuita

Uptown Band

Com Giovanni Papaleo

Quando: Sexta-feira (1º) às 20h

Onde: Av. Rui Barbosa, 141 - Graças

Couvert artístico R$ 30

Mais informações: (81) 3034-3534 ou (81) 99771-1615

Noite de Seresta

Com Bia Marinho

Quando: Sexta-feira (1º). Abertura da casa às 19h e show às 20h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo – Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

22º Festival Recifense de Literatura "A Letra e A Voz"

Quando: até quarta (6) de agosto

Onde: Teatros Apolo, Hermilo Borba Filho, Santa Isabel; Museu Murillo La Greca; Compaz Ariano Suassuna e Dom Hélder Câmara; Livraria Jaqueira (Bairro do Recife)

Entrada gratuita



"Forró de Candeeiro"

Com Cezzinha

Quando: Sexta (1º) e sábado (2), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos a partir de R$ 120 (inclui visitação, shows, bebidas e rodízio)

Mais informações: (81) 99252-4222

"Festival de Boteco do Plaza"

Quando: Sábado (2) e domingo (3), das 16h às 22h

Onde: Jardim do Piso L2 – Plaza Shopping

Entrada gratuita

Mais informações: @plazacasaforte ou no site

"Arrastão do Frevo"

Com o Clube Seu Malaquias

Quando: Domingo (3), às 15h30

Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha – Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações: @pacodofrevo

Pista de Patinação Roller Dance RioMar

Quando: Até domingo (3)

Onde: Piso L3 – RioMar Recife

Visitação: Segunda a sábado, das 9h às 21h30; domingos e feriados, das 12h às 20h30

Ingressos a partir de R$ 60 (1h com patins e equipamentos inclusos)

Mais informações: @riomar_recife



"Cineclube Audiovisão"

Quando: Sábado (2), às 18h

Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Ayres Cardoso, 72

Entrada gratuita

Mais informações: @casa.lontra



TEATRO

"Alma de Brasileiro"

Com Paul Cabannes

Quando: Sábado (2) de agosto, às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251

Ingressos a partir de R$ 60 no site ou na bilheteria do teatro

Mais infomrações: @teatroriomarrecife

"A Baleia"

Com José de Abreu

Quando: até 03 agosto

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem

Ingressos pelo site

Mais informações: @teatroluizmendonca

EXPOSIÇÕES



Mostra de jovens artistas e exposição “Cintilante”

Quando: Sábado (2) de agosto, a partir das 15h

Onde: Arte Plural Galeria – Rua da Moeda, Bairro do Recife

Entrada gratuita

"Renascimento: A Arte de Reutilizar"

Quando: até 4 de agosto

Onde: Shopping Patteo Olinda - Loja Cobogó Collab - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Entrada gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

"Quijote - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim, Recife

Entrada gratuita

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira"

Quando: até 10 de agosto

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Informações no site

"Metamorfismo"

De Jaildo Marinho

Quando: até 10 de agosto

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @metamorfismo_

CINEMA



"Amores Materialistas"

SINOPSE: Uma jovem e ambiciosa matchmaker (Dakota Johnson) de Nova York se vê dividida entre o par perfeito (Pedro Pascal) e seu ex-imperfeito (Chris Evans). Direção: Celine Song

"O Ritual"

SINOPSE: Baseado em uma história real, O Ritual é um terror envolvendo dois padres em um momento complicado de suas vidas, enquanto uma dúvida de sua fé, o outro precisa lidar com um passado conturbado. Quando uma jovem é possuída pelo Demônio, eles terão que deixar suas diferenças e problemas de lado para gastar todo o tempo tentando salvar a garota. Direção: David Midell

"Família à prova de balas"

SINOPSE: A trama acompanha o ex-policial Raymond 'Ray' Hayes (James), que só quer levar uma vida sossegada ao lado da esposa Alice (Ricci) e dos filhos. Só tem um pequeno detalhe: ele trabalha para a máfia. Quando ele decide deixar essa vida para trás para investir no sonho da família de ter um restaurante, Ray não só desagrada seus patrões, como coloca um alvo nas costas de toda sua família. Direção: Edward Drake

