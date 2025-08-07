O que fazer no fim de semana? Agenda cultural tem Alice Caymmi, espetáculo de Antonio Nóbrega e mais
Entre outras atrações, Pernambuco recebe festa de Pabllo Vittar, exposições e filmes em cartaz no cinema
No fim de semana do Dia dos Pais só fica em casa quem quiser. Pernambuco conta com uma agenda cultural para lá de movimentada nos próximos dias, com opções que vão de shows ao ar livre até espetáculos em teatros.
Geraldo Azevedo abre o Festival Palco Brasil, que aporta na Caixa Cultural com artistas diversos. Falando em festival, o Pernambuco Meu País segue circulando pelo estado e desembarca agora em Serra Negra e Taquaritinga do Norte.
O pernambucano Antonio Nóbrega sobe ao palco do Teatro do Parque, no Recife, ao lado de Rosane Almeida, em um espetáculo que mistura teatro, música, dança e cultura popular. Já Alice Caymmi leva à Olinda um show em homenagem a sua tia, Nana Caymmi, que morreu em maio deste ano.
Leia também
• Classic Hall recebe "25 Anas", show de 25 anos de carreira de Ana Carolina
• Flor Gil sai em turnê pelo Brasil e anuncia show extra em Salvador; confira
• Vendas de ingressos para o show do grupo Now United começaram nesta segunda-feira (4)
Além de tudo isso, ainda têm exposições, peças de teatro e filmes em cartaz nos cinemas. Confira:
SHOWS E EVENTOS
RioMar Encontros
Com Nando Reis e Sebastião
Quando: quinta (7), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife (RioMar Recife) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site
Festival Palco Brasil
Com Geraldo Azevedo
Quando: quinta (7), sexta (8) e sábado (8), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15, à venda no Sympla
Mais informações: (81) 3425-1915
Projeto Seis e Meia
Com Almério e abertura e Rodrigo Morcego
Quando: sexta-feira (8), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 70, à venda no Sympla
Mais informações: @almerioficial
Show-espetáculo “Uma História de Encontros”
Com DanzÁfrica Mandén
Quando: sexta-feira (8), às 19h
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Mercado Eufrásio Barbosa, Varadouro,
Entrada gratuita, com retirada de ingresso um hora antes, na bilheteria
Mais informações: @danzafrica
Brega In Love
Com Mau Lopes, Faringes da Paixão, Banda Lapada e DJ Wild
Quando: sexta-feira (8), às 22h
Onde: Danceteria Recife - Rua Fernando Lopes Graças, Graças, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, à venda no Sympla
Mais informações: @danceteriarecife
The Beats
Quando: sexta-feira (8), às 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem, Recife
Ingressos por R$ 60, às venda no Sympla
Mais informações: @manhattancafetheatro
Festival Pernambuco Meu País
Com Ana Carolina, Gaby Amarantos, Barão Vermelho e Lia de Itamaracá, entre outras atrações
Quando: sexta (8), sábado (9) e domingo (10)
Onde: diversos polos em Serra Negra e Taquaritinga do Norte
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalpernambucomeupais
Club Vittar
Com Pabllo Vittar e mais DJs
Quando: sexta-feira (8), às 22h
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75, 4º andar, Recife
Ingressos a partir de R$ 110, à venda no Sympla
Mais informações: @golarrole
Dia dos Pais do RioMar Recife
Com Adilson Ramos
Quando: sábado (9), às 19h
Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife
Entrada gratuita
Mais informações: @riomar_recife
Febre90's + Febem e Sain (HIGHBOYZ)
Quando: sábado (9), às 21h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, S/N - Recife
Ingressos a partir de R$ 75, à venda no Sympla
Mais informações: @undersesh.br
Dia dos Pais no Shopping Guararapes
Com Rafael Santos e Trio Uptown
Quando: sábado (9) e domingo (10), às 18h
Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Entrada gratuita
Mais informações: @sguararapes
Show “Bagagem”
Com Tomé
Quando: sábado (9), às 19h
Onde: Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147, Carmo, Olinda
Entrada colaborativa (pague o quanto quiser)
Mais informações: @desmanteloazul | @tomezarte
Xênia França
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina) - Rua Dr, R. Pacífico da Luz, nº 618 - Centro, Petrolina
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site do Sesc
Mais informações: (81) 3866-7474
Concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã
Quando: sábado (9), às 18h
Onde: Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Colégio Salesiano) - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Mais informações: @criancacidada
“Pra Minha Tia Nana”
Com Alice Caymmi
Quando: sábado (9), às 18h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla
Mais informações: @casaestacaodaluz
Henrique & Juliano e Nattan
Com Mari Fernandez e Grelo
Quando: sábado (9), às 17h30
Onde: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n , Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, à venda no Guichê Web
Gravação pública da performance “Vórtices Errantes”
Com Ana Gábri
Quando: sábado (9), às 14h
Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Mais informações: @edicoesmarafass @anagabriaires
Festival de Boteco do Plaza
Com Sassarico e Madeira Delay
Quando: sábado (9) e domingo (10), às 16h
Onde: Plaza Shopping - R. Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim, Recife
Entrada gratuita
Mais informações: @plazacasaforte
Dia dos Pais do Shopping Patteo Olinda
Com PH Corrêa
Quando: domingo (10), às 17h
Onde: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda
Entrada gratuita
Mais informações: @shoppingpatteoolinda
TEATRO
“Amadas”
Quando: quinta (8) e sexta (9), às 20h
Onde: Teatro Barreto Junior - Rua Est. Jeremias Bastos, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla
Mais informações: @pinaballethall
“Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio”
Quando: sábado (9), às 20h, e domingo (10), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Ingressos a partir de R$ 80, à venda no site
Mais informações: @helenablavatskyavozdosilencio
“Mestiço Florilégio”
Com Antonio Nóbrega e Rosane Almeida
Quando: sábado (9), às 20h, e domingo (10), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir R$ 30, à venda no Sympla
Mais informações: @brincantenobrega
“O Rei da Selva”
Quando: domingo (10), às 16h
Onde: Teatro Barreto Junior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina
Ingressos a partir R$ 40, à venda no Sympla
Mais informações: @humantocheproducoes
EXPOSIÇÕES
“Sobressalto e Estripulia”, de Bozó Bacamarte
Quando: até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero (Instagram)
“Inferno - Cânticos - Ato 1”
Quando: até o final de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações: @amparosessenta
"Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira"
Quando: até 10 de agosto
Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h
Entrada gratuita
Informações no site
"Metamorfismo"
De Jaildo Marinho
Quando: até 10 de agosto
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @metamorfismo_
"Conexões Viscerais"
Quando: até 24 de agosto
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE
Entrada gratuita
Informações: Site Caixa Cultural e @caixaculturalrecife
“Vik Muniz - A Olho Nu”
Quando: até 31 de agosto
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife
Visitação: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site
CINEMA
“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”
Sinopse: Após os eventos inusitados de Sexta-Feira Muito Louca, onde Anna (Lindsay Lohan) e Tess (Jamie Lee Curtis), que são mãe e filha, trocaram de corpos e aprenderam lições valiosas, as coisas agora tomam um rumo ainda mais estranho. Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, agora avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças. Quando suas vidas se cruzam novamente, enfrentando os desafios de duas famílias se unindo, Tess e Anna descobrem que, de algum modo, o raio pode cair duas vezes. Uma nova crise de identidade se aproxima, e as duas terão que aprender mais uma vez a lidar com a transformação de suas vidas de maneira inesperada e cheia de surpresas. Direção: Nisha Ganatra
“A Hora do Mal”
Sinopse: A trama começa em plena quarta-feira, quando todas as crianças de uma sala desaparecem misteriosamente — com exceção de um único jovem. Exatamente às 2h17 da manhã, todas elas acordaram e saíram no escuro por livre e espontânea vontade, sem qualquer sinal de violência, e nunca mais voltaram. Agora, todos buscam respostas do porquê apenas os alunos da professora Gandy desapareceram. O que teria acontecido com as crianças e, mais importante, quem realmente estaria por trás desse evento? Direção: Zach Cregger
“A Melhor Mãe do Mundo”
Sinopse: Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura. Direção: Anna Muylaert