AGENDA CULTURAL DO RECIFE O que fazer no Recife no fim de semana? Tem de gratuidade nos museus a show de Barões da Pisadinha Roteiro do fim de semana traz, ainda, aniversário de 23 anos da Metrópole, celebração dos 175 anos do Teatro de Santa Isabel e estreias do cinema

Se é para ter dúvidas sobre "o que fazer no fim de semana no Recife", a agenda ajuda com a variedade de sempre de shows, baladas, teatro, exposições e, em celebração à Semana Nacional dos Museus, com programação voltada aos equipamentos culturais.



Entre os destaques de shows, tem Zé Ramalho no Classic Hall, nesta sexta (16). Já em se tratando de balada, no mesmo dia a Metrópole comemora 23 anos com reabertura de espaços da casa.



No domingo (18), e com acesso gratuito, o Grupo Magiluth apresenta o espetáculo "Estudo nº 1 Morte e Vida", em celebração aos 175 anos do Teatro de Santa Isabel.



E sobre a Semana Nacional dos Museus, a Oficina Francisco Brennand, na Várzea, Zona Oeste da cidade, estará com programação especial, assim como o Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Bora, né?

SHOWS E EVENTOS

Semana Nacional dos Museus



Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea



"Cocriando - Oficina em Movimento" (crianças de 8 a 11 anos)

Quando: Sexta (16), às 14h

Onde: Iron House

Acesso gratuito (com inscrições em @oficinafranciscobrennand

Informações: (81) 2011-5466 // @oficinafranciscobrennand

"Artes na Oficina"

Quando: Sábado (17), às 14h

Onde: Oficina Francisco Brennand

Acesso gratuito (com inscrições em @oficinafranciscobrennand

Informações: (81) 2011-5466 // @oficinafranciscobrennand

Visita ao Museu + show do grupo EntreCordas - Quarteto de Violões

Quando: Domingo (18), às 17h

Onde: Oficina Francisco Brennand

Acesso gratuito (com inscrições em @oficinafranciscobrennand

Informações: (81) 2011-5466 // @oficinafranciscobrennand

Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife



"Hora do Frevo - Escola Pernambucana de Choro"

Quando: Sexta (16), às 12h

Onde: Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Curso de Danças Populares para Mulheres

Quando: Sábado (17), às 10h

Onde: Paço do Frevo

Acesso gratuito (mediante inscrição no @pacodofrevo // @nacasazero // (81) 9 9185-7147 (WhatsApp)

Informações: @pacodofrevo



Visita Mediada em Libras - Exposição "É Gente! Carnaval do Recife"

Quando: Sábado (17), às 15h

Onde: Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Visita gratuito a todos os espaço do Museu

Quando: Domingo (18), a partir das 11h

Informações: @pacodofrevo

Show de Zé Ramalho

Quando: Sexta (16), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501



Samba da Pitomba - 2 anos

Quando: Sexta (16), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 28, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8482-2486 // (81) 9 8510-9996

Revival Britney Spears

Quando: Sexta (16), às 22h

Onde: Maldita PUB - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @malditapub



Mato Seco

Quando: Sexta (16), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Semana "S"

Com shows de Spok e Vanessa da Mata

Quando: Sábado (17), a partir das 14h

Onde: Praça do Carmo, Olinda

Acesso gratuito (com inscrições no site Semana S

Informações: @semanasdocomercio

Thiago Amud & Sérgio Kralowski

Quando: Sábado (17), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações; @casaestacaodaluz

Aniversário do Club Metrópole - 23 Anos

Quando: Sábado (17), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @clubmetropole



PagoDéa - 10ª Edição

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n

Ingressos a partir de R$ 55 via Sympla

Informações: @_pagodea_

Festival Samba, Axé & Sombatuki

Quando: Sábado (17), às 15h

Onde: Espaço Multicultural Sombatuki - Rua Treze de Maio, 117, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @sombatuki



Samba BoaNova

Quando: Sábado (17), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo // (81) 9 9883-0394



Arraial We Samba

Quando: Sábado (17), a partir das 16h30

Onde: Sede do We Samba - Rua Ivonete Ferreira da Silva, 15, Pina

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Informações: @wedoeventos



"Inveitável, A Festa", com Bruno (show solo)

Quando: Sábado (17), a partir das 10h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bem Ingressos

Informações: (81) 3427-7501



Flameja Arraiá Fest

Com Barões da Pisadinha e Luan Pereira entre as atrações

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Geraldão - Av. Mascarenhas de Moraes, 7787, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 150 no site Eventim

Informações: @flamejafest

Feira Daebak (K-Pop e K-Dramas)

Quando: Sábado (17), das 15h às 22h e Domingo (18), das 15h às 21h

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Ingressos esgotados

Informações: @feiradaeback // @shoppingtacaruna

Feira Circular de Pernambuco

Gastronomia e Artesanato

Quando: Sábado (17) e Domingo (18), das 9h às 17h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @feiracircularpe



Noite das Estrelas

Premiação de artistas pernambucanos LGBTQIAPN+

Quando: Domingo (18), às 16h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: @teatrodoparqueoficial



TEATRO



Aniversário de 175 anos do Teatro de Santa Isabel

Lançamento do livro "Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana", de Leidson Ferras

Quando: Sexta (16), às 19h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-3323



"Capiba, Pelas Ruas Eu Vou"

Quando: Sexta (16), às 19h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife



"Aquilo Que O Meu Olhar Guardou Pra Você"

Quando: Sexta (16), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"A árvore", com Alessandra Negrini

Quando: Sexta (16), às 20h e Sábado (17), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 27 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial



Stan-Up Comedy: "O Problema É Theu", com Matheus Buente

Quando: Sábado (17), às 19h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"A Bela e a Fera"

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914 // (81) 9 9568-4125

"João O Alfaiate - O Herói Inusitado"

Quando: Sábado (17), às 15h e às 17h e Domingo (18), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425-1915



Aniversário de 175 anos do Teatro de Santa Isabel

Espetáculo "Estudo nº 1 Morte e Vida", do Grupo Magiltuh

Quando: Domingo (18), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito (com distribuição na bilheteria a partir das 18h)

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES

"Bob Esponja - A Experiência"

Quando: até 18 de maio

Onde: Shopping Recife (Terraço Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3464-6464 Funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 21h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

CINEMA

"Premonição 6: Laços De Sangue"

SINOPSE: A estudante universitária Stefanie é atormentada por um pesadelo recorrente. Ela decide voltar para casa e rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família de um destino terrível. Direção: Adam Stein e Zach Lipovsky

"Manas"

SINOPSE: Marcielle, uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA), começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

Direção: Marianna Brennand

"Hurry Up Tomorrow: Além Dos Holofotes"

SINOPSE: Um músico insone encontra uma estranha obcecada por seu trabalho e inicia uma jornada que desafia tudo o que ele sabe sobre si mesmo, chegando à beira de um colapso mental. Direção: Trey Edward Shults

