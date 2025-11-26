A- A+

MÚSICA O que fez Elton John pausar aposentadoria para cantar no Rock in Rio? Artista comenta decisão Britânico anunciou pausa total nos shows após realizar turnê de despedida em 2023, quando não incluiu Brasil na rota das apresentações

O cantor Elton John está fora dos palcos desde 2023, quando realizou a turnê de despedida "Farewell Yellow Brick road" e se aposentou, de vez, dos shows. Até que... Na última terça-feira (25), o britânico de 78 anos foi anunciado como atração principal do Rock in Rio 2026, no dia 7 de setembro, data em que o brasileiro Gilberto Gil também subirá ao palco. Em meio à euforia dos fãs, o artista se manifestou, por meio das redes sociais, para justificar a interrupção do período de descanso.

Em recado aos admiradores de todas as partes do mundo, Elton afirmou que a apresentação no Brasil, em 2026, busca compensar o fato de ele não ter incluído o país na rota de sua turnê de despedida. "Em setembro de 2026 eu vou ao Rio para tocar no Rock in Rio, e a razão é porque não fui ao Rio na turnê 'Farewell Yellow Brick Road'. Eu senti que decepcionei muitos fãs brasileiros. Então, quero compensar isso e eu vou fazer um show fantástico. Eu estou super empolgado com isso", ressaltou o artista por meio de publicação no Instagram.





A próxima edição do Rock in Rio ainda terá shows nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, no Parque Olímpico (RJ), no Rio de Janeiro. Por enquanto, Elton e Gil são os únicos nomes confirmados.

— Elton John estava aposentado, mas voltou para poucos shows, e o único que ele fará no Brasil será no Rock in Rio — disse a diretora de marketing do festival, Ana Deccache, após o anúncio mais importante de uma entrevista coletiva a jornalistas e influenciadores digitais na última terça-feira (25).

Antes, outras novidades foram anunciadas. A primeira foi a plataforma Viva o Rio, que dará benefícios exclusivos para quem tem ingresso do Rock in Rio junto a pontos turísticos da cidade. A ação é uma parceria do festival com o site VisitRio. Outra novidade é a parceria do evento com a plataforma CRM Bonus, que vai dar até 100% de giftback para quem comprar o ingresso do festival.

E mais. O Palco Mundo vai mudar em 2026. Com 104 metros de comprimento e 31,5 metros de altura, o principal palco do Rock in Rio terá uma cenografia diferente montada com 2.400 metros quadrados de LED.

