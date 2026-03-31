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Rio de Janeiro O que foi roubado da mansão de MC Poze do Rodo? Oito criminosos renderam o artista e amigos dele na madrugada desta terça-feira

A mansão de Marlon Brendon Coelho Couta da Silva, o MC Poze do Rodo, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, foi invadida por assaltantes na madrugada desta terça-feira.

O MC estava vendo TV com amigos por volta de 2h30, hora do roubo. Todos foram rendidos pelos bandidos, amarrados e agredidos durante cerca de 40 minutos. Os ladrões fugiram levando R$ 2 milhões em joias, celulares, relógios, roupas, perfume, além de R$ 15 mil em dinheiro.

Poze contou à polícia que ao menos quatro homens armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, invadiram a casa. Após ele e os amigos serem rendidos, o cantor viu outros quatro bandidos circulando pela residência.

Os criminosos alegavam, ainda conforme o artista, que estavam no imóvel a mando de chefes do tráfico de drogas, o que ele viu como uma tentativa de enganá-lo.

Em seguida, de acordo com Poze, os assaltantes amarraram todos que estavam na casa e começaram uma sessão de agressões, com socos e chutes. O cantor afirmou ainda que os bandidos gravaram o crime. O artista contou que acredita que os criminosos tentam conseguido acessar sua casa por meio de uma área de mata.

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram para o local e isolaram a residência para uma perícia.

Segundo a Polícia Civil, a investigação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) sobre o assalto já está em andamento. "A perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança, para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos", disse a corporação em nota.

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