NOVELA DAS 9 O que houve com Leonardo na "Vale Tudo" de 1988? Irmão gêmeo de Heleninha era lembrado na novela Personagem agora voltou a ficar com sua família no remake de Manuela Dias

Agora, sim, Leonardo está de volta à sua família em “Vale Tudo”. Interpretado pelo ator estreante Guilherme Magon, o personagem retorna ao lar dos Roitman — junto da mãe, Odete (Debora Bloch), da tia Celina (Malu Galli) e dos irmãos Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira) — quando todos pensavam que ele havia morrido em um acidente que deu início ao maior segredo da poderosa dona da TCA. Essa trama, porém, só existe no remake de Manuela Dias.

Exatamente. Na versão original de “Vale tudo”, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Leonardo jamais apareceu. Ele foi apenas citado ao longo do folhetim, sendo lembrado pela sua morte. Nem mesmo flashbacks revelaram sua face ao público.

O que se sabia é que ele era irmão gêmeo de Heleninha e que sua morte guardava ligação com o segredo que Odete Roitman escondia — que a filha não era a responsável pelo acidente.

Heleninha e Leonardo Roitman, em "Vale Tudo" | Foto: TV Globo/Divulgação

Em 1988, a trama trazia Beatriz Segall e Renata Sorrah em papéis de mãe e filha. A vilã, fria e poderosa, em um dos raros momentos de fragilidade, já ao fim do folhetim, apareceu chorando ao ser confrontada por Heleninha. A cena vem após a revelação de que a filha não havia sido a culpada pelo acidente que tirou a vida do irmão no passado.

“Por que você nunca conseguiu gostar de mim (…)? Uma criança sente as coisas. Percebe. Você nunca teve amor por mim. Me dava milhares de brinquedos, montanhas de roupas de Paris. Festas de aniversário alucinantes, mas você nunca gostou de mim (…) Você quase não me beijava. Você nunca me colocou no colo. Não me lembro de uma história que você tenha me contado, de nenhuma canção que tenhamos cantado juntas”, lamenta Heleninha.

LIGA AGORA SUA TELINHA E FICA COMIGO! #ValeTudo começou e a reunião na mansão Roitman tá pegando fogo! Heleninha colocou Odete contra a parede pra ela contar tudooo!! pic.twitter.com/6wzoovgdhz — TV Globo (@tvglobo) October 3, 2025

