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Investigação O que se sabe e o que falta esclarecer sobre a morte de PC Siqueira Youtuber foi encontrado morto em dezembro de 2023 em São Paulo; nova perícia pode mudar linha de investigação

A morte do influenciador PC Siqueira, encontrado morto em dezembro de 2023 em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo, teve novos desdobramentos nesta semana, após uma perícia particular contestar a conclusão oficial de suicídio.



O novo laudo, solicitado pela família, sustenta que ele foi assassinado. A investigação foi reaberta pela Justiça paulista neste ano a pedido do Ministério Público.

A seguir, veja o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o caso.

Quando e onde PC Siqueira morreu?

PC Siqueira foi encontrado morto no dia 27 de dezembro de 2023, no apartamento onde morava, no bairro de Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista. Ele tinha 37 anos. Um dos pioneiros do YouTube no Brasil, ficou conhecido pelo canal “Mas Poxa Vida” e por passagens pela televisão.

Qual a causa da morte de PC?

Os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), concluídos posteriormente, apontaram suicídio por enforcamento. Segundo a versão oficial, teria sido utilizada uma cinta de catraca, usada para amarrar cargas. Ele teria realizado o ato na frente da ex-namorada, Maria Luiza Lopes Watanabe.

O novo laudo, solicitado por familiares e realizado por Francisco João Aparício La Regina, ex-perito da Polícia Técnico-Científica e professor na Academia de Polícia Civil (Acadepol), revela que a asfixia foi causada por um fio fino, semelhante aos de um fone de ouvido encontrado no apartamento de PC.

A análise mais recente será levada em consideração pela Polícia Civil.

Por que o caso foi reaberto?

A Justiça de São Paulo determinou, em janeiro, a retomada das investigações após pedido do Ministério Público, que apontou falhas e divergências técnicas no inquérito encerrado com a conclusão de suicídio.

A Promotoria questionou laudos e depoimentos e a investigação agora apura possibilidade de instigação ao suicídio, homicídio com simulação ou omissão de socorro. Pessoas próximas ao influenciador poderão ser investigadas. Uma reconstituição foi realizada dois anos após a morte.



O que será investigado agora?

Entre as medidas determinadas está a análise do fio de fone de ouvido entregue posteriormente aos investigadores. O material deverá ser comparado com os ferimentos descritos nos laudos e fotografias periciais produzidas na época. Como mais de dois anos se passaram desde a morte, a exumação do corpo é considerada inviável.

Segundo o advogado criminalista Marcos Sá, o novo laudo pode entrar como uma prova a ser aferida pela Justiça.

— Se a Polícia concluir que se tratou de homicídio pode apontar novas pessoas como suspeitas, ou até mesmo indiciá-las — explica.

O que ainda falta esclarecer?

As principais dúvidas são quem teria cometido o suposto crime, se houve participação de terceiros no apartamento, qual objeto de fato causou a morte e por que as perícias chegaram a conclusões distintas. Também resta saber se os novos exames confirmarão ou não a tese apresentada pela nova avaliação.

Segundo Sá, uma das hipóteses para a divergência dos laudos é uma possível manipulação do corpo antes da chegada dos policiais no local em que Paulo Cezar foi encontrado. Segundo a investigação, uma vizinha afirmou que ouviu gritos após Maria Luiza pedir ajuda e encontrou o influenciador enforcado com a cinta laranja. A mulher, então, ligou para a Polícia Militar (PM) e cortou o objeto com uma faca para tentar socorrê-lo.

— A presença da vizinha na cena do crime pode ter interferido no resultado da primeira perícia, no momento em que, mesmo com boas intenções, na tentativa de salvá-lo, ela cortou a cinta. Esse ato pode ter dificultado as conclusões — diz o especialista.

Há previsão para conclusão do caso?

Até o momento, não há prazo público para encerramento da nova apuração. O inquérito tramita sob segredo de Justiça.

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