A- A+

RIO DE JANEIRO O que se sabe sobre caso de dançarina que fugiu de hospital após ser baleada no Rio de Janeiro Mileide Guedes, que se apresenta com a cantora IZA, será chamada para prestar depoimento na 12ª DP

A dançarina Mileide Guedes, que já se apresentou com a cantora IZA, será chamada para prestar depoimento na 12ª DP (Copacabana).



Os investigadores querem saber as circunstâncias do desaparecimento dela na sexta-feira. Ela foi agredida, deu entrada num hospital com ferimentos de tiros em uma das pernas, fugiu da unidade e foi localizada na orla do Rio, com sinais de estar tendo um surto.

Confira o que se sabe até agora sobre o caso

Mileide saiu de Brasília na última quinta-feira, com destino ao Rio, para participar de ensaios para uma apresentação em São Paulo com a cantora IZA, no próximo dia 10

Ela era aguardada por um amigo que a receberia em casa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, mas ele perdeu contato com a dançarina na sexta-feira

Na madrugada do último sábado, a dançarina deu entrada no Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, com ferimentos de arma de fogo na perna, segundo a direção da unidade. Ela foi avaliada pela equipe médica e seu quadro era estável

A dançarina seguiu para o Leme, na Zona Sul, onde foi acolhida num hostel. Ela deixou o local no domingo, sem documentos e desnorteada, por volta das 12h30





Mileide foi vista, ainda na tarde de domingo, num teatro em Copacabana. Testemunhas relataram que ela se apresentava no local como uma artista e estava desorientada.

Às 23h de domingo, o amigo da dançarina recebeu uma informação de que ela teria sido vista em Copacabana. Ele foi para o bairro da Zona Sul do Rio e começou uma busca. Mileide foi localizada no Posto 1, no calçadão do Leme

O amigo e a dançarina foram até a 12ª DP, onde o desaparecimento foi registrado, para comunicar que Mileide havia aparecido. Ela não foi ouvida pelos investigadores por estar aparentemente "em estado de algum surto psíquico", afirmou o amigo

A dançarina e o amigo seguiram para um hotel para aguardar um parente de Mileide que se deslocou para o Rio para assisti-la.

Veja também

CULTURA Papa afirma que seu comentário sobre 'a grande Rússia' se referia à cultura