O que se sabe sobre ligação de J.Lo, Bieber, Beyoncé e Jay-Z com o rapper Sean ''Diddy'' Combs

Sean ''Diddy'' Combs, rapper e produtor de 54 anos, foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, no último dia 16, acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Considerado um magnata do hip-hop, Diddy é um dos grandes nomes da indústria fonográfica americana.

De acordo com as acusações, Combs teria organizado festas regadas a álcool e drogas em hotéis de luxo, que duravam dias. Apelidadas de ''freak-offs'', as festas eram frequentadas por diversas celebridades e figuras poderosas do entretenimento no início dos anos 2000.

Tais eventos foram descritos pelo governo americano como "maratonas sexuais". A acusação criminal diz que Combs costumava gravar esses encontros, usando os vídeos como forma de ameaça, para impedir que os participantes falassem sobre ou fizessem denúncias contra ele. Consta no texto que ele "abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações".

Desde que o caso veio à tona, as redes sociais foram tomadas por teorias relacionadas à extensa rede de contatos do rapper, questionando o quanto eles saberiam de suas ações ou até se estariam envolvidos em suas atividades. As especulações levam aos nomes de Jennifer Lopez, Justin Bieber, Beyoncé e Jay-Z. Veja, a seguir, o que se sabe, de fato, sobre a ligação dessas celebridades com Diddy.

Jennifer Lopez

J.Lo vem sendo mencionada nas redes sociais por ter sido namorada de Diddy. Os dois ficaram juntos por dois anos, entre 1999 e 2001. Pouco depois, a atriz e cantora contou em entrevista que o motivo da separação foi infidelidade da parte do rapper. Há também rumores de que o rapper teria gravado vídeos tendo relações sexuais com a ex-namorada.

Outro incidente polêmico que está sendo resgatado é um tiroteio, em dezembro de 1999, em uma boate em Nova York onde Combs e Jennifer estavam presentes. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e o casal fugiu da cena, mas a polícia encontrou uma arma no carro dele.

Os dois foram presos, mas Jennifer foi logo liberada. Diddy, por sua vez, foi acusado de porte ilegal de arma e suborno, mas foi absolvido em 2001. Seu antigo protegido, o rapper Shyne, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por agressão, porte de arma e conduta imprudente.

Até o momento, Jennifer não se pronunciou sobre a recente prisão de Diddy por denúncias de tráfico sexual.

Justin Bieber

O astro canadense conheceu Diddy por meio de Usher, que foi seu mentor e o ajudou a alcançar o estrelato. Usher, por sua vez, tinha sido pupilo de Diddy. Por volta de 2009, quando Bieber tinha apenas 15 anos, Usher o deixou sobre os cuidados de Combs, de 40 anos na época.

As especulações que tomaram as redes têm questionado a influência do rapper na vida do então jovem Bieber, já que Diddy era anfitrião de festas inapropriadas para menores de idade. Vídeos e imagens de interações entre os dois reapareceram na internet nos últimos dias.

Em uma gravação daquele primeiro encontro dos dois, o rapper promete que, quando Justin completar 16 anos, vai poder pilotar um de seus carros. Olhando para a câmera, diz: "Ele está passando 48 horas com Diddy. Para onde estamos saindo e o que estamos fazendo, não podemos revelar, mas é definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos".

"Ele tem contrato assinado com Usher. Eu tinha a guarda legal de Usher quando ele fez seu primeiro álbum. Não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer", acrescenta Combs.

Diddy e Bieber criaram certa amizade e colaboraram musicalmente, além de terem vários amigos em comum na indústria. O cantor participou da música Moments, do rapper, há menos de um ano, antes de as acusações virem à tona. Bieber, até o momento, não se pronunciou sobre o caso.

Beyoncé e Jay-Z

A cantora e o rapper são amigos de longa data de Diddy, já que Jay-Z e Diddy são parceiros tanto na música quanto nos negócios. Eles formavam um trio com R Kelly, outra figura poderosa da indústria, que foi condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil em 2023.

Por isso, o casal está sendo envolvido em teorias da conspiração disseminadas pelas redes. Especula-se que os dois teriam sido frequentadores dos eventos organizados por Combs ou que, ao menos, sabiam de muitos de seus 'podres'. Eles não falaram sobre o caso até o momento.

Nicki Minaj cobra pronunciamento de Jay-Z

As críticas ao casal ganharam força nas redes depois que Nicki Minaj fez uma série de postagens no X (ex-Twitter, fora do ar no Brasil) contendo acusações contra Jay-Z, no sábado, 21. Ela também criticou o silêncio sobre o caso de Diddy.

Segundo a rapper, Jay-Z não teria sido transparente quando à venda, em 2021, do Tidal, plataforma de streaming de música da qual ela era uma das coproprietárias. Ela diz ter sido foi prejudicada financeiramente. "Me ofereceram 1 milhão de dólares para ser silenciada. Eu recusei. A graça de Deus é o suficiente. Eu não precisava do dinheiro deles para me calar", escreveu.

São acusações que, se comprovadas, afetariam a imagem do rapper, um dos grandes empresários da indústria musical americana - respingando em Beyoncé.

Em seguida, Nicki comentou sobre o caso de Diddy, insinuando que existem outros poderosos da indústria que podem se comprometer com o que está vindo à tona: pessoas que teriam conhecimento ou até envolvimento nas atividades ilícitas de Combs. Ela criticou a 'podridão' da indústria.

"Queremos saber se você estava presente durante o abuso de adolescentes e crianças. É isso que queremos saber", tuitou ela, referindo-se a um 'bando de ratos' da indústria. "Eles precisam manter a conversa em mim para que ninguém pergunte sobre essas acusações contra o melhor amigo deles", disse.

O rapper 50 Cent também criticou Jay-Z pela falta de pronunciamentos sobre o caso, ironizando que o música estava "desaparecido", por meio de um meme.

O ator Ashton Kutcher, o cantor Usher, a rapper Lil' Kim e a supermodelo Naomi Campbell são outras personalidades do convívio de Diddy que, por enquanto, também não fizeram comentários sobre a prisão do amigo.

