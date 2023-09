A- A+

rio de janeiro O que se sabe sobre o atropelamento do maquiador Rico Tavares, amigo de Danni Suzuki Ricardo Tavares morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde estava internado em estado gravíssimo

O caso do maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares ainda apresenta algumas incógnitas a serem esclarecidas. Rico Tavares, como é conhecido entre os famosos, morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde estava internado há três semanas em estado gravíssimo. O maquiador foi atropelado no bairro Vista Alegre, no mesmo município, no dia 22 de agosto e encontrado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) no dia 24 de agosto após ficar dois dias desaparecido. Com o seu sumiço, celebridades começaram a divulgar um cartaz de desaparecimento e a pedir ajuda para localizar o amigo.

Segundo a Polícia Civil, parte do inquérito já foi concluído. Os agentes investigam, agora, se houve algum fato criminoso anterior ao atropelamento do maquiador.

Danni Suzuki, amiga do maquiador, estava atualizando o estado de saúde dele. Ela contou que Rico segue em desacordado, em coma, e que essa foi a primeira noite que ela o acompanhou no Heat. Ela ainda fez um pedido especial aos amigos de Rico, para que mandassem mensagens de áudio para ele com recados de amor.

"Ricardinho passou a noite bem, as medicações estão todas diminuindo. Ele ontem já tirou o sedativo. Eu estou aqui em uma enorme expectativa dele abrir o olho, acordar. Eu sei que é uma fase difícil, a gente tem até cerca de 72h para isso acontecer. Hoje, às 10h, fazem 24h que ele já está sem esse sedativo".

O que aconteceu com Rico?

Conforme informado pela Polícia Civil, o motorista suspeito de ter atropelado o maquiador prestou socorro à vítima e registrou a ocorrência na 74ª DP (Alcântara). Na hora do acidente, Rico estava sem documentos e foi levado para o hospital como vítima não identificada. Por isso, foi dado como desaparecido por dois dias, até que amigos e parentes procurassem a DDPA para registrar o caso. À polícia, o motorista do veículo diz que um homem surgiu na frente de seu carro e que tentou desviar, sem êxito.

Às 20h06, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de atropelamento no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Segundo a corporação, o homem foi atropelado por um carro, próximo a uma padaria na Avenida Presidente Roosevelt.

Na noite de quinta-feira, agentes da DDPA descobriram que Rico estava internado na unidade, que fica em São Gonçalo, desde a noite em que teria desaparecido. O maquiador deu entrada na unidade às 20h34.

A Polícia Civil encontrou, na tarde de sexta-feira, o carro do maquiador. O veículo estava próximo de onde ele teria sofrido o acidente, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Por que Rico não fez contato?

Rico saiu de casa na tarde de terça-feira. Segundo relato da atriz Danni Suzuki à polícia, a última notícia que teve do maquiador foi que ele teria saído de um sítio em Itaboraí e iria para uma casa nova em Itaipuaçu. Rico saiu de casa por volta de 12h30 para levar umas plantas para o imóvel. Ela também conta que ele dormiria em sua casa naquele dia, já que na manhã seguinte, os dois fariam um trabalho juntos. Ele, no entanto, não apareceu.

"Ele saiu de casa com várias plantas no carro. Ele ia dormir na minha casa na quarta, já que íamos gravar juntos nesta quinta" explica ela.

A atriz e o namorado do maquiador estiveram na DDPA para relatar o desaparecimento do maquiador na quinta-feira.

Quando Rico foi visto pela última vez?

Cerca de 1h30 antes de dar entrada no hospital, Rico foi visto em um bar Itaipuaçu, onde parou para comprar cerveja e cigarro. Em imagens de câmeras de segurança, obtidas pela DDPA, é possível observar que, às 19h, o maquiador estava no interior do estabelecimento. Ele, que está com uma blusa azul, fala com um homem no caixa, paga por seus produtos e deixa o local com um cigarro na boca poucos segundos depois.

Qual o estado de saúde de Rico?

Segundo o hospital onde Rico está internado, o paciente deu entrada no Centro de Trauma, onde passou por avaliação e foi estabilizado. Ele está em estado gravíssimo no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O Heat informou ainda que o maquiador encontra-se entubado e sendo monitorado 24 horas.

O que ainda não se sabe?

As investigações sobre o caso seguem na delegacia de Alcântara. Ainda não se sabe, por exemplo, como teria ocorrido a dinâmica do atropelamento de Rico, que estava de carro no dia do acidente.

