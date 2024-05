A- A+

MÚSICA O que será dos shows de Twenty One Pilots e Ney Matogrosso, da mesma produtora de Ivete e Ludmilla? Cantoras cancelaram turnês que fariam com 30e

Após o cancelamento de todos os shows das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla na última quarta-feira (15), outras apresentações realizadas pela produtora 30e não tiveram alteração no cronograma divulgado. Entre as atrações estão, por exemplo, apresentações de Ney Matogrosso e Jão, além das despedidas dos palcos das bandas Natiruts e Sepultura.

No cronograma da empresa, há ainda a realização de apresentações internacionais como a banda americana Toto, em novembro deste ano, Twenty One Pilots, em janeiro do ano que vem, e a inglesa Simply Red, que celebrará os seus 40 anos em 2025.

De acordo com a 30e, em confirmação dada ao Globo, todos esses shows seguirão com o cronograma estabelecido.

Veja abaixo a lista de todos as 14 atrações confirmadas:

Natiruts

Jão

Sepultura

Forfun

Angus & Julia Stone

Simply Red

Sigrid

Ashnikko

Slipknot

Toto

Harry Potter, the exhibition

Bring Me the Horizon

Ney Matogrosso

Twenty One Pilots

A Superturnê de Jão, por exemplo, que já teve 11 shows realizados, deve seguir com o cronograma divulgado anteriormente, passando ainda por cinco cidades: Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que encerrará as apresentações em janeiro de 2025.

“Reforçamos ainda que, desde janeiro deste ano, quando estreou no Allianz Parque, o projeto não passou por nenhum cancelamento. Nos últimos meses, apenas dois shows foram remarcados, com as novas datas já divulgadas, por motivos específicos dos locais de apresentação”, diz nota da UFO Produções, responsável pelas apresentações do cantor.

Ney Matogrosso também tem os seus shows confirmados. O artista deve apresentar “Bloco na rua” em 10 de agosto, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.





Ivete Sangalo e Ludmilla

Em nota divulgada nas mídias sociais, na última quinta-feira (15), a 30e afirmou que “lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas (Ivete e Ludmilla)”. Diz ainda que “A festa”, a tour da baiana que passaria por 30 cidades brasileiras, foi cancelada “por questões de demanda”. De acordo com a empresa, até houve uma proposta à artista e à equipe dela para que houvesse uma “readequação da estrutura e produção”, mas que “foi surpreendida com o comunicado publicado”.

Após o anúncio, Ivete Sangalo postou um vídeo nos stories, do Instagram, para detalhar a situação.

"Geralmente, passo aqui para falar de carreira, de vida, de sensações e alegrias. E hoje venho aqui contar para vocês que este é um momento muito sério, de muita responsabilidade, porque, afinal de contas, tenho 30 anos de carreira, e, nesses 30 anos de carreira, a transparência, a responsabilidade e obviamente o amor sempre foram prioridades para mim", disse ela. "Eu meu deparo com uma decisão muito importante: (o show) tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado da maneira como vocês (fãs) merecem.

Já em relação à turnê "Ludmilla in the house tour", a 30e diz que "não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista”. A cantora, que celebra neste ano uma década de carreira, se apresentaria em arenas e estádios de 19 cidades do país.

A artista também se manifestou por meio do Instagram, se desculpando com os fãs.

"Por motivos de logística e produção, a turnê Ludmilla In The House precisou ser cancelada. Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto sou exigente com as minhas entregas e o quanto sou exigente quando se trata do meu público e dos meus fãs. Infelizmente, por coisas que fogem da minha mão e do meu controle, a gente não vai conseguir viabilizar a turnê. Porém, isto não quer dizer que a Ludmilla In The House nunca vai acontecer. Quando coloco uma coisa na minha cabeça, é mais fácil tirar minha cabeça do que a coisa", disse.

