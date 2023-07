A- A+

REDES SOCIAIS O que significa Attenzione Pickpocket, meme que tomou conta das redes Perfil que alerta para possíveis roubos em Veneza já tem quase 400 mil seguidores no tiktok

Um perfil que alerta para batedores de carteira na Itália viralizaram na internet, com a expressão “Attenzione pickpocket!” se transformando em meme e em um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Em português, a expressão significa "Cuidado, batedores de carteira!”.

O que é attenzione pickpocket?

Tudo começou com um vídeo postado no tiktok, no qual uma italiana (conhecida como Monica) grita a frase para avisar os turistas de que há batedores de carteiras em uma área da cidade de Veneza.

Responsável por postar o vídeo, o perfil @cittadininondistratti2 chegou a ter a conta derrubada, mas voltou e agora já tem 400 mil seguidores.

Quem é a mulher do 'Attenzione Pickpocket'?

Responsável por alertar os presentes, Monica contou à revista americana Newsweek que faz parte de um grupo conhecido como “Cittadini Non Distratti”, uma organização de 40 pessoas criada para prevenir a ação de golpistas. “Tornamos nossos vídeos virais como forma de alertar os turistas", disse a italiana.

Após o post viralizar, surgiram outros vídeos para imitá-lo. Também virou fontes de meme que fazer piada com possíveis roubos históricos.

