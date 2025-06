O que significa Corpus Christi? Entenda o que é celebrado segundo a tradição católica

A- A+

Nesta quinta-feira (19) é celebrada a festa católica de Corpus Christi. Em todo o país, muitos brasileiros participam de procissões e mantêm a tradição de confeccionar tapetes de areia e sal.



Mesmo sendo um estado laico — ou seja, sem religião oficial — o Brasil reconhece a data como ponto facultativo. O feriado pode ser adotado ou não, dependendo da cidade e dos acordos de cada categoria profissional. Por isso, a maioria dos trabalhadores não tem liberação automática para folgar.





O que é o Corpus Christi?

A palavra “Corpus Christi”, vem da língua latina e tem como significado: Corpo de Cristo. Também pode ser conhecida como Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. De acordo com o Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, "é uma festa que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia", ou seja, é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo a partir do momento em que ele partilhou o pão e vinho com seus apóstolos na última ceia antes de ser crucificado.

Por que o feriado de Corpus Christi é sempre na quinta-feira?

Ele tem como tradição ser realizado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que acontece no domingo seguinte de Pentecostes.

Quando a data começou a ser celebrada?

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a origem da data surgiu em meados do século XIII. Esta solenidade litúrgica foi instituída pelo Papa Urbano IV (1262-1264), através da bula “transiturus”, de 11 de Agosto de 1264, para ser celebrada na quinta-feira. E isso teria ocorrido porque, antes de ser escolhido Papa, ele teve visões da Freira Juliana de Liége, que pedia por uma festa da Eucaristia no calendário litúrgico.

Pode comer carne no feriado de Corpus Christi?

Diferente da sexta-feira da Paixão, não há nenhuma restrição a comer carne nesta data.

