O que significa o nome Shakira? Saiba a origem da cantora e por que ela fala tantos idiomas
Filha de pai libanês e mãe colombiana, estrela do megashow em Copacabana deste sábado tem influências e heranças culturais que até hoje influenciam sua carreira; entenda
Antes de se tornar um fenômeno global, Shakira já carregava uma história no nome e muitas influências culturais. A cantora, que é fluente em seis línguas, nasceu na Colômbia, filha de pai libanês e mãe colombiana. Neste sábado (2), ela se apresenta na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.
Origem do nome Shakira
"Shakira" deriva do árabe shākira, que significa "grata" ou "agradecida". A etimologia remonta à palavra árabe "shukr", que quer dizer "obrigado", e Shakira é a forma feminina de Shakir.
A origem do nome não é coincidência. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, Colômbia, de família com ascendência libanesa por parte do pai e raízes colombianas e catalãs por parte da mãe.
Em entrevista à revista americana Faze, a cantora resumiu a equação: “"Eu sou uma fusão. Essa é minha personalidade. Eu sou uma fusão entre preto e branco, entre pop e rock, entre culturas, entre meu pai libanês e o sangue espanhol de minha mãe, o folclore colombiano e a dança árabe que amo com a música americana".
Uma das suas maiores marcas como artista veio da forte influência da cultura árabe na infância: a dança do ventre. Ainda criança, ela teve o primeiro contato com o estilo ao ouvir música do Oriente Médio em um restaurante, onde, ao som da darbuka, começou a dançar e chamou a atenção de todos ao redor. A partir daí, passou a se dedicar à dança, que mais tarde se tornaria uma de suas marcas registradas.
Por que Shakira fala tantos idiomas
Shakira é considerada poliglota. Seu idioma materno é o espanhol, mas ela também fala fluentemente inglês e português, além de dominar outras línguas, como italiano, francês, catalão e árabe.
Parte dessa habilidade está ligada à própria carreira. Shakira já gravou músicas em pelo menos cinco idiomas, inclusive o português, como é o caso da recém-lançada “Choka Choka”, música com participação de Anitta.
Desde o início dos anos 2000, quando lançou seu primeiro álbum em inglês, a cantora passou a atuar em mercados internacionais e a conceder entrevistas em diferentes idiomas. O aprendizado, segundo ela mesma já relatou, também veio da rotina de turnês e do contato direto com fãs ao redor do mundo.
O próprio português, segundo relatou, aprendeu em 1995, ao lançar “Pies descalzos”. A cantora passou cerca de 30 dias viajando pelo Brasil e aprendeu o idioma em um mês, sem cursos formais, absorvendo a língua pelo rádio e pela televisão.
As outras línguas, como o italiano, o francês e o árabe, aprendeu por por interesse cultural. Já o catalão entrou na rotina durante os anos em que viveu em Barcelona ao lado do ex-jogador Gerard Piqué, entre 2011 e 2022.
Qual o setlist da Shakira no Rio?
Shakira sobe ao palco da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2) para um megashow, que espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação promete um repertório cheio de hits ao longo da carreira que ultrapassa três décadas.
A expectativa é de um repertório que percorra diferentes fases, incluindo sucessos como "Rabiosa", "She wolf", "Choka choka", com Anitta, "Loba" e "Estoy aquí". Rumores dão conta de que Ivete Sangalo também fará uma participação no show -- a baiana visitou a colombiana, no Copacabana Palace, na manhã de sexta-feira. Outro rumor é quanto à participação de Anitta para o recém-lançado hit “Choka Choka”.