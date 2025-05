O que você precisa relembrar antes de ver o filme "Missão: Impossível - O acerto final"

A- A+

"Missão: Impossível — O acerto final" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (22). O filme é o oitavo e último capítulo da franquia de sucesso estrelada por Tom Cruise, que já faturou mais de US$ 4 bilhões nas bilheterias mundiais.

Quando um filme de uma saga com múltiplos episódios entra em cartaz, o que muita gente quer saber é uma coisa: o que preciso relembrar dos filmes anteriores para entender o novo longa?





Sabendo que nem todo mundo vai conseguir investir em uma maratona com os últimos sete filmes da franquia, relembramos aqui o que é mais importante ter em mente na hora de assistir a "O acerto final".

IA como inimiga

Muitos filmes da saga funcionam como histórias independentes, em que um desconhecimento dos anteriores não vai estragar de fato a experiência. Aqui, a coisa é um pouco diferente. "O acerto final" é uma continuação direta de "Missão: Impossível — Acerto de contas parte 1" (2023).

O novo longa começa exatamente onde o outro terminou. Ethan Hunt, personagem vivido por Tom Cruise há mais de 20 anos, se une a seu grupo para tentar impedir a toda poderosa inteligência artificial conhecida como A Entidade de comandar todo arsenal de bombas nucleares do planeta. Com uma chave capaz de acessar o código fonte da IA, ele precisará lutar contra vilões e até mesmo como aliados que ainda acreditam na possibilidade de comandar a IA em benefício próprio. Ele também precisará encontrar o local onde está guardado o código fonte, em um submarino russo naufragado no fundo do oceano.

"MI8" traz alguns personagens introduzidos no sétimo longa, como as aliadas Grace (Hayley Atwell) e Paris (Pom Klementieff), e o vilão Gabriel (Esai Morales).

Perdas



Rebecca Ferguson na saga "Missão: Impossível" — Foto: Divulgação

"O acerto final" faz com que Ethan reflita sobre o que deixou para trás ao longo de sua trajetória como agente secreto, destacando pessoas que passaram por sua vida, como Ilsa, personagem de Rebecca Ferguson introduzida em "Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018) e assassinada em "O acerto de contas parte 1", e Julia, esposa de Ethan vivida por Michelle Monaghan em "Missão: Impossível 3" (2006).

Aliados



Simon Pegg em "Missão: Impossível: O acerto final" — Foto: Divulgação

O filme traz dois fieis aliados de Ethan: Luther (Ving Rhames) e Benji (Simon Pegg). Figurinhas certas nos longas da saga, eles já participaram de múltiplos capítulos. Rhames, por sinal, está na franquia desde o primeiro "Missão: Impossível" (1996). Já Pegg se juntou ao time em "MI3".

Volta às origens



Tom Cruise em cena de "Missão: Impossível" (1996) — Foto: Divulgação

Como uma boa despedida, "O acerto final" faz questão de ligar alguns pontos com o filme original de 1996. Os fãs do primeiro "Missão: Impossível" irão ficar instigados com citações a personagens como o primeiro vilão da saga, o agente Jim Phelps (vivido por Jon Voight). A cena clássica em que Ethan invade o cofre da CIA também é citada no novo longa. E um ator inclusive volta à cena como um personagem que ninguém contava com o retorno.

