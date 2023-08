A- A+

MUSICA 'O que você quer de mim': em meio a polêmica com direção do Flamengo, Gabigol lança single; assista 'Sei lá' tem produção de Papatinho e participação do rapper Choji: "Dinheiro eu tô jogando pro alto / Só porque minha conta tá lotada", diz alguns versos da canção

O burburinho em torno da festa de aniversário de Gabigol, realizada na noite desta terça-feira (29), no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, ganhou um componente a mais. O atacante do Flamengo, que vive uma crise com a direção do Flamengo, aproveitou a data para lançar sua música nova, batizada de "O que você quer de mim".

Trata-se de mais uma episódio da trajetória do jogador no mundo da música, que começou em 2021. Naquele ano, Gabigol adotou o nome artístico de Lil Gabi e lançou seu primeiro single, "Sei lá". Dois anos depois, a música, que tem exatos 2 minutos e 27 segundos, acumula mais de 38 milhões de streams no Spotify e mais de 15,5 milhões de visualizações no YouTube.

"Sei lá" foi produzida por Papatinho, beatmaker projetado pelo grupo Cone Crew e que já trabalhou com nomes como Anitta, Ludmilla e Snoop Dog. Gabigol — ou Lil Gabi — tem a participação do rapper Choji na música. Em alguns de seus versos, Gabigol canta: "Eu que sou o dono da festa / Faço uma party com as bitch pelada / Dinheiro eu tô jogando pro alto / Só porque minha conta tá lotada".

Até a publicação desta matéria, a nova música de Lil Gabi, "O que você quer de mim", feita pelo jogador em parceria com DJ Zullu e JF, tem mais de 19 mil visualizações no YouTube. Assista:

