ESPETÁCULO "O Quebra-Nozes" reúne mais de 100 bailarinos em espetáculo gratuito no Teatro Luiz Mendonça Montagem do clássico de Natal pela Cia. Fátima Freitas ocupa a esplanada do Parque Dona Lindu com dança, luzes e efeitos especiais

Mais de 100 bailarinos da Cia. Fátima Freitas sobem ao palco do Teatro Luiz Mendonça, neste domingo (14), às 19h, apresentando a montagem de “O Quebra Nozes”, de Tchaikovsky.

O espaço abrirá suas portas para a esplanada do Parque Dona Lindu, proporcionando um espetáculo gratuito e acessível a milhares de pessoas.

A montagem de “O Quebra-Nozes” conta ainda com a participação dos solistas Maria Luiza Pires e Gabriel Morais, além de uma apresentação especial dos bailarinos do Compaz Dom Helder Câmara.

O balé é acompanhado por um show de luzes e efeitos especiais, reforçando o clima de encantamento que simboliza o sonho de Natal para milhões de crianças em todo o mundo.

Com música do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, o espetáculo narra a história mágica da menina Clara, de um boneco que ganha vida, do temido Rei dos Ratos e de viagens por reinos fantásticos.

Tradicional nas celebrações de fim de ano, “O Quebra-Nozes” combina fantasia, emoção e dança, atravessando gerações.

O espetáculo tem patrocínio do Banco do Nordeste. A direção artística é assinada por Fátima Freitas. A iniciativa de levar arte gratuita ao público é da Prensa Marketing, do Parque Dona Lindu e do Instituto Passo.

SERVIÇO

“O Quebra-Nozes”, de Tchaikovsky

Com Cia. Fátima Freitas

Quando: Domingo (14), às 19h

Onde:Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @acadfatimafreitas

* Com informações da assessoria

