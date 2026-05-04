Caixa Cultural abre ao público a exposição "O Reinado do Riso" nesta terça-feira (5)
Mostra, que pode ser visitada até julho, FAZ um panorama do humor presente nas manifestações das culturas populares
“O Reinado do Riso”, exposição que aborda o humor nas manifestações culturais populares brasileiras, chega à Caixa Cultural Recife. A abertura ocorre nesta terça-feira (5), às 19h, com visitação até 5 de julho.
Fantasias, mamulengos, fantoches, esculturas em madeira, pinturas, textos e fotografias integram o acervo exposto. São objetos ligados às múltiplas tradições populares, como o carnaval, Folia de Reis, Bumba Meu Boi, teatro de bonecos e literatura de cordel.
O pintor Bajado, Julião das Máscaras e os bonequeiros Silvio Botelho, Mestre Solon e Mestre Saúba estão entre os pernambucanos presentes na mostra. Outro destaque local é Maria do Carmo Buarque de Hollanda, que registrou com suas fotos o Carnaval de Olinda de 1986.
“O Reinado do Riso” é resultado de um acordo de cooperação técnica entre a Caixa e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A curadoria é do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP).
Serviço:
Exposição “O Reinado do Riso”
Quando: abertura na terça-feira, às 19h
Visitação de 06 de maio a 05 de julho de 2026; de terça a sábado, das 10h às 20h (última entrada às 19h45); domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h45)
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife (Instagram)