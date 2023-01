A- A+

bbb 23 O relacionamento de Bruna e Gabriel no BBB 23: siga o fio para entender Após o recado de Tadeu Schmitd no ao vivo, na noite de domingo (22), o casal decidiu se afastar

O casal Bruna Griphao e Gabriel, da Casa de Vidro, do BBB 23, foi o grande assunto na noite deste domingo (22) dentro da casa, após a formação do primeiro Paredão da temporada. Antes de começar a votação, Tadeu Schmitd falou sobre o relacionamento da dupla no confimaneto. "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde".

O apresentador citou frases ditas por Bruna e Gabriel e deixou um alerta: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira". Logo após terminar o programa, os dois tiveram uma conversa franca e decidiram se afastar. Mas como começou esse romante todo em menos de uma semana de programa? Siga o fio para entender:

A troca de carinhos começou no segundo dia do programa, mas o clima esquentou mesmo na primeira festa do BBB 23, comandada por Anitta. Foi nesta festa que os dois deram o primeiro beijo. Dias antes, Bruna disse que não iria beijar ninguém no reality e no dia seguinte comentou no Raio X: "Fiz tudo que falei que não ia fazer".

Nos dia seguinte, Bruna conquistou a liderança com Larissa e revelou que a sua prioridade, no momento, era salvar Gabriel do Paredão. Logo depois, as tretas começaram a aparecer entre eles. Inclusive, participantes mais próximos chegaram a criticar o relacionamento dos dois. "Vocês são um casal muito chato", disse Cara de Sapato. "A pior coisa que eles foram fazer é ter se relacionado, ela principalmente", disse Larissa. "Vocês são tóxicos", alertou Tina.

Nas redes sociais, os fãs também repudiaram o comportamento do modelo com a atriz.

Durante um dos episódios do casal, Gabriel dá um puxão no braço de Bruna, que reclama. Ela afirmou que o pensamento do modelo era infantil e o brother deu um "cutucão" no ombro da atriz, pedindo continuar a sua linha de pensamento e reclamando com Bruna por não ter conseguido falar direito. A sister o chamou para conversar e os dois falaram sobre pedir ou não desculpas um para o outro. "Por que eu tenho que pedir desculpa?", questionou o brother.

Em outro momento, Gabriel faz piada e compara o nariz de Bruna ao bico e focinho de alguns animais. "Nariz de arara ou rinoceronte?", questiona. Em seguida, questionou todo o grupo: "Vocês acham que o nariz da Bruna parece mais com uma arara azul ou com um rinoceronte?". Os brothers não levaram a pergunta a sério e fizeram brincadeiras. Gabriel também afirmou, em outra situação, que iria dar uma cotovelada na boca de Bruna.

Pai de Bruna se revolta nas redes

No domingo (22), Kakau Orphão, pai de Bruna, se revoltou com as atitudes de Gabriel. Ele saiu em defesa da atriz e repudiou o comportamento do modelo. "Esse programa é sobre quem é de verdade! Bem sobre isso. Abusivo fod*!", disparou.

Recado de Tadeu

No programa ao vivo, na noite de domingo (22), Tadeu deu um toque aos confinados sobre a relação de Bruna e Gabriel. "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados", disse o apresentador. Tadeu ainda relembrou o diálogo no qual Gabriel disse que daria uma cotovelada em Bruna.

Após o ocorrido, Gabriel se desculpou com a atriz e assumiu que disse coisas ruins, mas afirmou que nunca faria algo contra ela. Os dois conversaram e decidiram se afastar. "A gente pode reconstruir essa relação de outra forma", disse a sister.

Veja também

bbb 23 Família de Gabriel Fop se posiciona após alerta de Tadeu sobre atitudes com Bruna Griphao