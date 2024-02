A- A+

televisão O sabor do novo Com experiência no humor do ''Porta dos Fundos'', Noemia Oliveira estreia em novelas como a divertida Kirida de ''Fuzuê''

Com previsão de término para março de 2024, ''Fuzuê'' ficará para sempre marcada na trajetória profissional de Noemia Oliveira. A atriz, que interpreta a atrapalhada Kirida no folhetim assinado por Gustavo Reiz, fez sua estreia nas novelas nesse projeto. Gostou tanto que, agora, deixa claro que a vontade é seguir apostando no formato daqui para frente. "Com certeza, é uma experiência ímpar. Estou amando fazer, quero mais'', avisa.

Na história, Kirida é assessora na loja de departamentos que serve como cenário principal e dá nome à novela. Já chegou até a ser finalista no concurso ''Rainha da Fuzuê'' e a personagem faz com que Noemia trabalhe com profissionais como Edson Celulari e Val Perré. ''Tem uma equipe muito apaixonada pelo que faz ali. Os profissionais envolvidos não apenas cumprem seus papéis, eles fazem com entusiasmo e alegria que contagiam'', derrete-se.

O trabalho de composição para "Fuzuê" envolveu dois meses de preparação de elenco, com aulas de improvisação, preparação corporal, leitura e estudo de texto. A oportunidade para integrar o elenco veio a partir de um convite para teste feito por produtora de elenco da Globo. Assim que recebeu a resposta positiva, Noemia se viu completamente conquistada pela proposta. ''Kirida é muito divertida e transita em alguns cenários. Ela canta, briga, inventa histórias, se apaixona, tem sonhos e ama trabalhar na loja'', defende.

''Fuzuê'' pode até ser a primeira novela na carreira de Noemia, mas a atriz já era conhecida de boa parte do público por conta de outros trabalhos. Principalmente com a produtora ''Porta dos Fundos”, que faz vídeos de comédia e começou exclusivamente na internet. “Foram quase cinco anos integrando o elenco de um grupo de humor que reúne talentos tão grandes. Aprendi muito estando ali e sou muito grata'', valoriza.

O humor foi, sem dúvida, o gênero que abriu as portas da teledramaturgia para Noemia. No entanto, a carioca demonstra interesse em mostrar que está pronta para encarar papéis que fujam completamente dessa linha. Para 2024, ela já mergulha no processo de preparação para três longas. ''Tenho essa outra vertente, que é o drama. Acredito que, com os meus novos projetos, o público poderá ver um pouco mais desse gênero no meu trabalho'', avalia.

A paixão pela atuação começou quando jovem, quando organizava peças de teatro com a família. Hoje, Noemia vibra ao ver seus parentes torcendo por ela e acompanhando sua evolução em diferentes plataformas. ''Desde muito nova, eu amava obrigar minha família a assistir peças que eu e minhas primas inventávamos. Nas festas, nós pensávamos no texto, no figurino, nos personagens e eles tinham de parar tudo para assistir. Agora, eles assistem a tudo espontaneamente'', diz, emocionada.



''Fuzuê'' – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

