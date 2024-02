O sambista Zeca Pagodinho faz 65 anos neste domingo (4); veja quais suas músicas mais tocadas

A- A+

Irreverência, bom humor. E muito samba ao melhor estilo carioca. Estamos falando do aniversariante do dia: Zeca Pagodinho, o morador mais ilustre de Xerém (RJ), completa 65 anos hoje (4).

E quando se fala de Zeca, não se pode deixar de destacar a longa lista de hits que ele emplaca há anos.



Para homenagear o cantor e compositor, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) enumerou as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Zeca acumula um total de 138 composições e 1.034 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.

As mais mais

Na liderança do ranking, a música “Não sou mais disso” se destacou, seguida por “Camarão que dorme a onda leva” e “Faixa amarela” na segunda e terceira posições, respectivamente. O top 5 ficou completo com “Quem é ela” e “Vou botar teu nome na macumba”.

O Ecad também apontou as três canções de Zeca Pagodinho mais regravadas até o momento e o primeiro lugar ficou com “Lama nas ruas”. Em seguida, “Não sou mais disso” ficou em segundo lugar e “Judia de mim” em terceiro.

Outra curiosidade do levantamento dos arquivos do Ecad foi a lista com os cinco intérpretes que mais gravaram canções de autoria de Zeca Pagodinho.



Na ordem, Arlindo Cruz (1º lugar), Dudu Nobre (2º lugar), Beth Carvalho (3º lugar), Jorge Aragão (4º lugar) e Sombrinha (5º lugar). Só sambistas de peso.

Confira o ranking das músicas de autoria de Zeca Pagodinho mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casa de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows).



Posição / Música / Autores

1 - Não sou mais disso

(Jorge Aragão / Zeca Pagodinho)

2 - Camarão que dorme a onda leva

(Arlindo Cruz / Beto Sem Braco / Zeca Pagodinho)

3 - Faixa amarela

(Jesse Pai / Beto Gago / Luiz Carlos / Zeca Pagodinho)

4 - Quem é ela

(Zeca Pagodinho / Dudu Nobre)

5 - Vou botar teu nome na macumba

(Zeca Pagodinho / Dudu Nobre)

6 - Bagaço da laranja

(Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho)

7 - Brincadeira tem hora

(Beto Sem Braco / Zeca Pagodinho)

8 - Lama nas ruas

(Almir Guineto / Zeca Pagodinho)

9 - Alto lá

(Arlindo Cruz / Sombrinha / Zeca Pagodinho)

10 - Mutirão de amor

(Jorge Aragão / Sombrinha / Zeca Pagodinho)

