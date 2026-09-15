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Premiação

''O Segredo de Widow's Bay'' é a grande vencedora do Emmy 2026

Além da categoria principal, a série também venceu prêmios de atuação, direção e roteiro de comédia

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Elenco e equipe de "Widow's Bay", série vencedora na categoria Melhor Série de Comédia, posam para foto na sala de imprensa durante a 78ª edição do Primetime Emmy Awards, no Peacock Theatre, no LA Live, em Los Angeles, em 14 de setembro de 2026Elenco e equipe de "Widow's Bay", série vencedora na categoria Melhor Série de Comédia, posam para foto na sala de imprensa durante a 78ª edição do Primetime Emmy Awards, no Peacock Theatre, no LA Live, em Los Angeles, em 14 de setembro de 2026 - Foto: Frederic J. Brown/AFP

A série O Segredo de Widow's Bay foi o principal destaque da 78ª edição do Emmy Awards, realizada na segunda-feira, 14. Criada por Katie Dippold, de Parks and Recreation, e inspirada na obra de Stephen King, a produção recebeu 19 indicações e terminou a noite com 14 troféus.

Entre as principais conquistas está o prêmio de Melhor Série de Comédia, superando produções como Abbott Elementary, Margot Está em Apuros, O Urso, Ninguém Quer, Only Murders in the Building, Falando a Real e Hacks, que concorria com sua última temporada

Além da categoria principal, a série também venceu prêmios de atuação, direção e roteiro de comédia.

Qual é a história de 'O Segredo de Widow's Bay'?

A trama se passa em uma pequena ilha oceânica marcada pelo isolamento e por lendas relacionadas aos moradores. No local, o prefeito Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, tenta impulsionar o turismo e revitalizar a comunidade.

Ao mesmo tempo, acontecimentos estranhos começam a surgir e colocam em dúvida a segurança da ilha.

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A produção combina elementos de comédia e horror enquanto acompanha os mistérios que envolvem o lugar.

O Segredo de Widow's Bay também garantiu os prêmios de Melhor Ator em Série de Comédia para Matthew Rhys, Melhor Atriz Coadjuvante para Kate O'Flynn, Melhor Ator Coadjuvante para Stephen Root e Melhor Atriz Convidada para Betty Gilpin.

Também fazem parte da primeira temporada Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Southwick, Jeff Hiller, Neil Casey, Nancy Lenehan e Hamish Linklater.

Onde assistir a 'O Segredo de Widow's Bay'?

A primeira temporada de O Segredo de Widow's Bay está disponível na Apple TV.

A série já foi renovada para uma segunda temporada, ainda sem data de estreia.

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