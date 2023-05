A- A+

séries O segundo adeus de "The Walking Dead"; saiba quando estreia a última temporada do spin off Nova temporada de "Fear The Walking Dead" acompanha grupo sete anos após acontecimentos dos episódios anteriores

Nesta segunda-feira (15) 'Fear The Walking Dead', spin off do sucesso do canal AMC, retorna à programação para concluir sua história. Criada por Dave Erickson ("Sons of Anarchy") e Robert Kirkman ("Invencível"), a trama se passa no mesmo universo da série original e terá seu embate final dividido em duas partes que somam 12 episódios.

Na oitava temporada, que se inicia sete anos após os acontecimentos da anterior, os planos de Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) para resgatar Mo (Zoey Merchant) do PADRE não saem como o planejado.

Agora, unidos aos sobreviventes da ilha, eles vivem abaixo do governo de cinismo da organização. Desmoralizados e abatidos, os personagens têm como objetivo reacender a crença em um mundo melhor, e acreditam que o resgate de Mo, que agora tem oito anos, seja a solução.

Veja também

