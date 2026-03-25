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CINEMA

"O Senhor dos Anéis": novo filme dará continuidade à trilogia dirigida por Peter Jackson

Diretor está envolvido no projeto, que conta com roteiro desenvolvido por Stephen Colbert

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"Senhor dos Anéis" terá novo filme"Senhor dos Anéis" terá novo filme - Foto: Warner Bros./Divulgação

“O Senhor dos Anéis” ganhará um próximo capítulo na tela grande. Celebrando o Dia da Leitura de Tolkien, nesta quarta-feira (25), a Warner Bros. anunciou que um novo filme da franquia está em desenvolvimento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A informação foi revelada por meio de uma publicação nas redes sociais. Peter Jackson, responsável pela trilogia original, comanda o desenvolvimento do longa-metragem batizado de “The Lord of the Rings: Shadow of the Past” (“O Senhor dos Anéis: Sombra do Passado”). 

Stephen Colbert, comediante e fã declarado do universo criado por J.R.R. Tolkien, criou uma história baseada em capítulos do livro “A Sociedade do Anel” que ficaram de fora da adaptação de 2001. A ideia foi proposta por ele há dois anos.
 

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Segundo a sinopse oficial, a trama se passa 14 anos depois dos eventos centrais de “O Senhor dos Anéis”. Após a partida de Frodo para as Terras Imortais, o trio Sam, Merry e Pippin refaz os primeiros passos de sua aventura. 

Enquanto revisita às origens da franquia, o novo filme apresenta uma nova protagonista. Elanor, filha de Sam, mergulha em uma investigação após descobrir que a Guerra do Anel quase foi perdida antes mesmo de começar.

O roteiro está sendo desenvolvido em parceria com o filho de Colbert, o roteirista Peter McGee, além de Philippa Boyens, uma das responsáveis pelo roteiro da trilogia original. O elenco não foi revelado e ainda não há previsão de estreia. 

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