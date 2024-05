A- A+

MUSICAL O Sertão nordestino e musicado de Zé Ramalho será apresentado no Teatro do Parque Musical " "O Admirável Sertão de Zé Ramalho" percorre trajetória do artista paraibano, neste sábado (4) e domingo (5) no Teatro do Parque

De Brejo da Cruz, na Paraíba, até tornar-se um dos nomes infindos da Música Popular Brasileira, José Ramalho Neto, ou Zé Ramalho, o 'Bob Dylan do Sertão', percorreu muitos caminhos, parte deles musicados em tom autobiográfico como recorte de um fazer artístico que segue palcos afora em ebulição há pelo menos cinco décadas.



E é esta linha do tempo que será contada neste sábado (4) e domingo (5), no Teatro do Parque, no musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho", em texto de Pedro Kosovski e direção de Marco André Nunes.





Em turnê por cidades do Norte e Nordeste, o espetáculo - concebido com apoio do Programa Petrobras Cultural - festeja o cancioneiro de Zé, passando por sua trajetória em tom de celebração, trazendo à tona em linguagem tal qual a que perfaz a sua poesia musicada reverberada em clássicos atemporais como "Avôhai", "Garoto de Aluguel", "Chão de Giz" e "Admirável Gado Novo".





No palco, o elenco formado por Adriana Lessa - que substitui a atriz Léa Garcia (1933-2023) - Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Diego Zangado, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Pássaro e Tiago Herz, explora a potência criativa de Zé Ramalho em cinco módulos: "Brejo da Cruz", em passeio por suas origens; "Campina Grande", a cidade onde o interesse pela música foi iniciado; "João Pessoa", por onde suas composições passaram a ser um mote de carreira; "Rio de Janeiro", o lugar ao sol buscado por ele, incluindo passagens dolorosas pela fome e a experiência com a prostituição e, finalmente, como "Popstar", em toda a consagração a que foi levado com sua musicalidade.

"O espetáculo é uma homenagem a um grande brasileiro que levou para o mundo a força artística do Nordeste, com qualidade em sua realização e enorme potência criativa. Com argumento simples, mas poético e reflexivo, assim como a música de Zé Ramalho, o texto apresentará personagens de referência na obra do homenageado – os retirantes, a seca, o vilão, os palhaços, etc.".

A fala, do produtor e idealizador do projeto, Eduardo Barata, discorre sobre as várias histórias de Zé Ramalho que são levadas para o palco do musical, e sob pontos de vistas diversos, levando em conta as possibilidades criadas pelo elenco.





E para além do que se tem de Zé Ramalho como autor de "algumas" dezenas de composições, o espetáculo evoca o artista em simbolismos e metáforas conhecidamente peculiares ao seu trabalho pujante que transita do cordel ao blues, do rock ao forró e por onde quer que ele, em sua poesia embevecida de Nordeste, queira desbravar

Serviço

Musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho"

Quando: Neste sábado (4), 20h e Domingo (5), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

