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LANÇAMENTO O sertão "Primitivo Atemporal" de Clayton Barros em seu primeiro álbum solo No novo trabalho, o violonista do Cordel do Fogo Encantado reúne memória, tecnologia e ancestralidade em dez canções, com participações de Jéssica Caitano, BNegão e Flaira Ferro

O sertão de Clayton Barros não cabe na fotografia de um passado imóvel. Carrega a memória dos povos originários, do coco e dos artistas de feira, mas também reconhece a motocicleta que substituiu o cavalo no trabalho do vaqueiro, a tecnologia e as transformações do mundo.

É nesse território de tempos sobrepostos que nasce “Primitivo Atemporal”, primeiro álbum solo do músico, compositor e violonista do Cordel do Fogo Encantado.

O disco reúne dez faixas e feats com Jéssica Caitano, BNegão e Flaira Ferro, sob produção de Felipe Weinberg.

Para Clayton, a construção do álbum foi uma tentativa de organizar uma trajetória musical feita de encontros. Antes de se tornar um dos fundadores do Cordel, em Arcoverde, tocou na noite, passou por diferentes formações e experimentou linguagens variadas. No novo trabalho, essas experiências se cruzam a partir do violão, tratado de maneira popular e percussiva. “Uma linguagem híbrida”, define.

Sertão sem caricatura

A ideia de “Primitivo Atemporal” nasceu também de uma recusa. Clayton quis escapar da imagem de um sertão congelado, construído de fora para dentro.

Propõe, em seu lugar, um território capaz de preservar conhecimentos antigos enquanto incorpora novidades. A capa, fotografada por Fred Jordão, sintetiza esse pensamento: um vaqueiro de gibão sobre uma motocicleta.

“É um sertão promissor, um sertão ancestral, mas não por conta disso um sertão arcaico”, afirma Clayton. Para ele, a relação do sertanejo com o ambiente produz conhecimentos que não dependem necessariamente da tecnologia: sentir a chuva pelo cheiro do vento, orientar-se pelo sol, perceber os ciclos da seca, observar os animais. “Eu busco uma relação do homem com a natureza, de uma forma mais harmônica”, diz.

Essa perspectiva atravessa as dez faixas. A faixa-título revisita as entradas e bandeiras e a violência contra povos indígenas e negros; “Ancestral”, parceria com Jéssica Caitano, aproxima desejo e instinto; “Corpo Inteiro” dialoga com a música religiosa do Candomblé; “Faroeste”, instrumental, imagina uma inversão da história colonial.

Violão entre mundos

Musicalmente, o disco não escolhe uma única estrada. Rap, repente, baião, eletrônico, funk, rock e MPB aparecem atravessados pelo violão de Clayton. O repertório resulta de uma formação iniciada na adolescência, entre bandas marciais, fanfarras, ritmistas do carnaval sertanejo e artistas de ruas e feiras.

A multiplicidade também está nas colaborações. BNegão divide com Clayton a autoria e os vocais de “Primitivo Atemporal”; Jéssica Caitano participa de “Ancestral”; Flaira Ferro canta “Serena”, de Clayton e André Zahar, parceiro também em “Rio de Janeiro/Moxotó”; Fernando Catatau toca guitarra em “Venha ao Cais”.

No disco, Clayton é acompanhado por Felipe Weinberg, Bactéria e João Felipe Cavalcanti, com Sarah Leandro e Babi (Barbarize) nos vocais, além das colaborações de Tonino Arcoverde, Tagore, Lucas Dan, Breno Rocha, Deco Trombone, Mestre Lua e Ricardo Leão.

O projeto chega depois de uma trajetória que inclui “A Idade dos Metais” (2012), do grupo Os Sertões, lançado durante uma pausa do Cordel, além de singles e parcerias com Chico César, Marco Polo e Jorge Du Peixe. Mas, há uma diferença importante: agora seu próprio nome está na capa. “Eu posso dizer que é o meu primeiro disco solo”, afirma. A partir de setembro, pretende levar o trabalho para apresentações Brasil afora.

No disco, passado e futuro não aparecem como extremos. São matérias que se misturam – como o couro do gibão e o motor da motocicleta, a lembrança da infância e a invenção do amanhã. “É um olhar sobre o passado, o presente, o futuro”, resume Clayton.

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