CINEMA ''O Serviço de Entregas da Kiki'', do Studio Ghibli, é relançando no Brasil em versão IMAX; confira A clássica animação de 1989 chega nos cinemas brasileiros no dia 12 de março

''O Serviço de Entregas da Kiki'' tem o retorno aos cinemas brasileiros anunciado pela Sato Company. A clássica animação do Studio Ghibli chega nas salas IMAX a partir do dia 12 de março.

A produção acompanha a história da carismática bruxa Kiki e seu gato de estimação Jiji. O relançamento do filme nas salas de cinema IMAX é uma oportunidade para novos públicos e fãs assistirem ao quarto filme lançado pelo Studio Ghibli produzido, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki em 1989.

Reflexão

''O Serviço de Entregas da Kiki'' é baseado na obra japonesa de literatura infantil ''Majo no Takkyubin'', de Eiko Kadono, sobre Kiki, uma jovem bruxa de 13 anos que decide seguir uma tradição de família. A protagonista deixa a casa dos pais e se muda para uma cidade litorânea com intuito de compreender o mundo ao seu redor em um processo de amadurecimento.

No novo destino, Kiki abre um serviço de entregas usando suas habilidades de voo enquanto se acomoda à nova vida de independência longe de casa. ''O Serviço de Entregas da Kiki'' reflete os questionamentos, desafios e a vocação de uma pessoa jovem por meio das próprias escolhas.

Sinopse

Kiki é uma bruxinha de 13 anos que decide seguir a tradição de sua comunidade e deixar a casa dos pais para encontrar seu próprio lugar no mundo. Acompanhada de seu gatinho, Jiji, a garota se muda para uma cidade litorânea, onde começa um serviço de entregas usando suas habilidades de voo e tenta se adaptar à nova realidade.

Veja o trailer:

