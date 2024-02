A- A+

Streaming "O Simpatizante", série com Robert Downey Jr., ganha trailer e data de estreia; confira Fernando Meirelles dirige um episódio da produção, que será exibida na plataforma de streaming Max

“O Simpatizante”, minissérie estrelada por Robert Downey Jr., finalmente ganhou data de estreia e um novo trailer. Composta por sete episódios, a obra chega à Max (antiga HBO Max) no dia 14 de abril, às 22h.

A produção é uma parceria entre HBO e A24, estúdio responsável por filmes como “Vidas Passadas” (2023) e “Zona de Interesse” (2023), ambos indicados ao Oscar de 2024. O diretor brasileiro Fernando Meirelles, conhecido por “Cidade de Deus”, dirige o quarto episódio da série.

O enredo da minissérie é baseado no livro homônimo do escritor vietnamita Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prêmio Pulitzer de Ficção em 2016. Neste thriller de espionagem em formato de sátira intercultural, um ex-espião comunista meio vietnamita busca uma nova vida como refugiado em Los Angeles, trabalhando como consultor de um filme, mas descobre que seus dias de espionagem ainda não acabaram.



Além de Robert Downey Jr., que interpreta múltiplos papéis, a série também traz no seu elenco Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong e Sandra Oh. Park Chan-wook e Don McKellar assinam como co-showrunners e produtores executivos.

