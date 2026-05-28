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DOCUMENTÁRIO "O Som Entre Nós": documentário une Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago em travessia afetiva Curta transforma encontros, memórias e ancestralidade em uma experiência audiovisual que conecta Brasil, Cabo Verde e Portugal

A música que nasceu do encontro entre Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago agora ecoa também em imagens, silêncios e afetos.

O trio lançou, nesta quinta (28), o curta-metragem “O Som Entre Nós”, dirigido por Helder Frutera e Cisma, obra que mergulha na intimidade criativa dos artistas e transforma o processo musical em um manifesto sobre identidade, pertencimento e diáspora negra.

Distante da lógica tradicional dos documentários de bastidores, o filme costura cenas de ensaios, improvisos em estúdio e conversas atravessadas por memória e cumplicidade.

O resultado é um retrato sensível de três trajetórias que se cruzam em torno da ancestralidade africana e das múltiplas sonoridades do Atlântico Negro.

Entre Recife imaginado no piano expansivo de Amaro Freitas, a poesia suburbana de Criolo e a cadência cabo-verdiana de Dino d’Santiago, o curta desenha uma geografia afetiva onde fronteiras desaparecem.

Em um dos momentos mais simbólicos da narrativa, Dino interpreta “Petit Pays”, eternizada por Cesária Évora, aprofundando ainda mais a conexão do projeto com as heranças musicais de Cabo Verde e da lusofonia africana.

O filme acompanhaa construção artística do álbum colaborativo, e também os vínculos humanos que sustentam a parceria. São histórias vindas de margens distintas que encontram ressonância na música como território de cura, resistência e celebração.

Criolo surge como voz marcada pela reinvenção constante do Hip-Hop brasileiro e pela força poética das periferias paulistanas.

Amaro Freitas reafirma sua posição como um dos nomes mais inventivos do jazz contemporâneo, misturando virtuosismo e experimentação.

Já Dino d’Santiago costura ritmos tradicionais cabo-verdianos com referências de R&B, afro-house e música urbana global.

“Eu acredito que esse documentário seja sobre a beleza da arte africana, da diáspora africana e de suas diferentes manifestações ao redor do mundo”, afirma Amaro Freitas.

“Essa manifestação afro-brasileira e afro-lusitana nos mostra que a conexão vem através do tambor. Quando se juntam três pessoas que vêm de realidades sofridas e desiguais, é impossível não ter nada para dizer.”

Para Criolo, o trabalho nasce, antes de tudo, da amizade. “Ele celebra uma amizade, o tempo, a presença e a música, nos abraçando a cada instante”, diz o artista.

“Ela é o caminho e o resultado de uma amizade, porque nós nos entendemos e estávamos passando por situações complicadas.”

Dino d’Santiago também descreve o impacto emocional provocado pelo filme. “Este filme cura-me e sei que vai curar muita gente desta nossa constelação umbilical Africana, moldada na língua Portuguesa”, comenta o cantor, que vê no documentário uma obra destinada a atravessar fronteiras e circular por festivais ao redor do mundo.

Em “O Som Entre Nós”, o encontro entre três artistas de universos distintos não resulta apenas em colaboração musical. O curta transforma essa conexão em rito, conversa e travessia, carregando a memória de quem veio antes e o desejo de reinventar o futuro.

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