Agora que o carnaval se foi e o ano realmente "começou", preparamos um guia com as principais séries e minisséries do streaming em 2025.



De produções nacionais que retrataram histórias reais ("Ângela Diniz: O crime da Praia dos Ossos", da Max, e "Tremembé", do Prime Video) a grandes séries gringas que evocam universos consagrados da cultura pop (como a terceira temporada de "O senhor dos anéis: Os anéis de poder", do Prime Video, e a segunda de "Wandinha", da Netflix), tem para todos os gostos.

É um ano de despedidas, vale ressaltar. Na Netflix, pelo menos, hora de se despedir de "Round 6", em junho, e de "Stranger things", cuja data da temporada final ainda não foi divulgada.





MARÇO



Ladrões de drogas, dia 14 ( Apple TV+)

A série acompanha dois amigos delinquentes da cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que se passam por agentes da DEA (órgão federal dos Estados Unidos para controle e repressão de narcóticos) para roubar uma casa no interior. No entanto, o golpe transforma-se em uma perigosa ação de vida ou morte à medida que eles expõem e desmantelam a maior rota de narcóticos escondida na costa leste do país. Estrelada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

Bateau Nouche: O naufrágio da justiça, dia 18 (Max)

Série documental sobre a tragédia que chocou Brasil na noite do Réveillon de 1988, o trágico naufrágio do navio turístico Bateau Mouche IV na Baía de Guanabara, no Rio, um desastre marcado pela ganância, a negligência e a impunidade.

ABRIL

The Bondsman, dia 3

Kevin Bacon interpreta Hub Halloran, um caçador de recompensas assassinado que voltou dos mortos após ser ressuscitado pelo Diabo para capturar e enviar de volta demônios que escaparam da prisão do inferno. Hub descobre perseguindo esses demônios que seus próprios pecados condenaram sua alma, o que o leva a buscar uma segunda chance na vida, no amor e na música country.

Maria e o Cangaço, dia 4 (Disney+)

Maria de Déa (Isis Valverde) era uma jovem destemida que ousou impor sua voz em um mundo em que as mulheres viviam submetidas à vontade dos homens e a violência imperava. Companheira de Lampião (Júlio Andrade), Maria passa a viver dividida entre a vida fora da lei e o desejo impossível de viver em família

Your Friends and Neighbors: dia 11 (Apple TV+)

Jon Hamm (de "Mad men") é 'Coop', um gestor financeiro recentemente divorciado que, depois de ser demitido, começa a retirar o dinheiro dos moradores de um subúrbio de alta classe de Nova York para manter seu estilo de vida de alto padrão. Esses pequenos furtos começam a dar-lhe confiança até que invade a casa errada, na hora errada.

The last of us, 2ª temporada: dia 13 (Max)

Cinco anos após os eventos da primeira temporada, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) são levados a um conflito entre si e com um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás. Novos episódios com participações de Jeffrey Wright e Catherine O’Hara.

Andor, 2ª temporada: dia 22 (Disney+)

A série se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One para contar a história do herói do filme, Cassian Andor, e sua transformação de um desconhecido cínico e desinteressado em um herói rebelde a caminho de um destino épico.

Você, 5ª temporada: dia 24 (Netflix)

Na quinta e última temporada, Joe Goldberg volta a Nova York para curtir o casamento... até que sua vida perfeita é ameaçada pelos fantasmas do passado e seus desejos sombrios.

JUNHO

Round 6, 3ª temporada: 27 de junho (Netflix)

A 3ª temporada continua de onde parou a segunda, com o juramento de vingança de Gi-hun contra o jogo da 1ª temporada e ao status de Front Man como um adversário à altura.

AINDA SEM DATA

O cavaleiro dos Sete Reinos (Max)

Um século antes dos eventos de "Game of Thrones", dois heróis improváveis vagavam por Westeros: um jovem cavaleiro ingênuo, mas corajoso, Sor Duncan, o Alto, e seu pequeno escudeiro, Egg. Ambientada em uma época em que a linhagem Targaryen ainda mantém o Trono de Ferro, e a memória do último dragão ainda não desapareceu da lembrança dos vivos, grandes destinos, inimigos poderosos e feitos perigosos aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis.

It: Bem-vindo a Derry (HBO e Max)

Ambientado no universo de "It" de Stephen King, esta série é baseada no romance "It" de King e expande a visão estabelecida pelo cineasta Andy Muschietti nos filmes "It: A Coisa" e "It: Capítulo Dois".

Chespirito: Sem querer querendo (Max)

A série biográfica mexicana conta a história de Roberto Bolaños, criador e ator de um dos programas mais queridos da TV brasileira no século XX, "Chaves" e "Chapolin".

Ângela Diniz: O crime da Praia dos Ossos (HBO e Max)

Com Marjorie Estiano no papel principal, esta minissérie baseada no podcast "Praia dos Ossos" reconta a história de Ângela, que foi assassinada em Búzios pelo namorado, Doca Street. O espetaculoso julgamento do caso tentou manchar a reputação da socialite mineira quando o advogado de defesa de Doca, Evandro Lins e Silva, alegou legítima defesa da honra. Doca é Emílio Dantas e Evandro é Antônio Fagundes.

O senhor dos anéis: Os anéis de poder, 3ª temporada (Prime video)

Avançando vários anos em relação aos eventos da 2ª temporada, a 3ª temporada se passa no auge da Guerra dos Elfos e Sauron, enquanto o Senhor do Escuro busca forjar o Um Anel, que lhe dará a vantagem necessária para vencer a guerra e, finalmente, conquistar toda a Terra-média.

Tremembé (Prime video)

A minissérie de 5 episódios que explora o famoso Complexo Penitenciário de Tremembé, onde estão presos alguns dos condenados mais conhecidos do Brasil, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih e Alexandre Nardoni. Dentro da prisão, a série revela intrigas, alianças improváveis e triângulos amorosos entre os detentos, mesclando histórias verídicas de crimes que abalaram o país com uma reflexão sobre justiça, redenção e as complexas relações humanas em condições extremas. Com Marina Ruy Barbosa, Rodrigo Simas e Bianca Comparato.

Wandinha, 2ª temporada (Netflix)

Ainda não se sabe muito a respeito dos novos episódios, apenas que eles serão "mais sombrios e complexo", segundo os produtores executivos Al Gough e Miles Millar. A personagem-título continua seus estudos na Nevermore Academy e uma participação de Lady Gaga está programada para os episódios.

Stranger things, 5ª temporada (Netflix)

Fim da saga em Hawkins. A última temporada de um dos maiores sucessos da Netflix traz, segundo Maya Hawke, uma das atrizes da série, "basicamente oito filmes", o que mostra o tamanho da despedida. Linda Hamilton, de "O exterminador do futuro", entra no elenco nesta quinta temporada.

Quatro estações (Netflix)

Tina Fey é uma das criadoras e estrela desta série, que tem ainda Steve Carrell, Colman Domingo e Will Forte no elenco. Inspirada num filme do mesmo nome, ela verse sobre dois casais que sempre viajam juntos nas férias, mas isso se complica depois que eles se separam.

Percy Jackson e os Olimpianos, 2ª temporada (Disney+)

A 2ª temporada desta aventura seguirá os eventos do segundo livro da série de Rick Riordan, "O mar de monstros", no qual Percy embarca numa missão pelo local que dá nome ao livro para resgatar Grover (Aryan Simhadri) — que seguiu seu caminho para procurar o deus Pã no mar — do Ciclope que prendeu Odisseu no passado.

Alien: Earth (Disney+)

O universo criado por Ridley Scott no filme “Alien: o oitavo passageiro”, de 1979, vai ganhar uma adição. “Alien: Earth” é a primeira série da franquia de ficção científica, que teve pôster e teaser mostrados pela primeira vez.

Pablo e Luisão (Globoplay)

A infância e adolescência de Paulo Vieira virou série — mas o centro das histórias é Luisão, o pai dele, o melhor amigo, Pablo, que toda hora estão metidos em alguma hilária enrascada. O trio protagonista é interpretado por Otávio Muller e Aílton Graça (Pablo e Luisão, respectivamente) e Dira Paes, que vive Conceição, mãe de Paulo. O próprio humorista faz a narração dos episódios.

Raul Seixas: Eu sou (Globoplay)

Ravel Andrade interpreta o cantor, que tem sua vida retratada nesta minissérie.

Guerreiros do Sol (Globoplay)

O banditismo no serão da década de 1920 e 1930 é o pano de fundo desta produção, livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de muitos outros casais de cangaceiros. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg.

Vermelho sangue (Globoplay)

Suspense e fantasia nesta série de Rosane Svartman e Claudia Sardinha, cuja premissa gira em torno do encontro entre uma lobimoça-guará Luna (Leticia Vieira) e uma humana Flora (Alanis Guillen) sob os olhares atentos dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra).

Minha Mãe com Seu Pai

Hospedados numa casa, mãe e pais buscam um novo amor — sem saber que os filhos observam tudo na casa vizinha. Apresentado por Sabrina Sato.

