"O Último Azul" foi visto por mais de 56 mil espectadores em fim de semana de lançamento
Longa-metragem pernambucano, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, alcançou a melhor média de público por sala da semana, entre as estreias
“O Último Azul”, novo filme do pernambucano Gabriel Mascaro, foi assistido por mais de 56 mil espectadores em seu fim de semana de lançamento, segundo dados da Comscore, empresa norte-americana especializada em medição de audiências.
A bilheteria coloca o filme no Top 5 de público nas estreias, considerando títulos nacionais e internacionais. Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, o longa-metragem estreou em 159 salas espalhadas pelo Brasil.
O título alcançou a melhor média de público por sala da semana, ficando em primeiro lugar entre as novas produções do circuito. Além disso, “O Último Azul” Além disso, “O Último Azul” lidera as bilheterias em mais de 40 cinemas do país.
Filmado na Amazônia, o longa retrata um futuro distópico em que o governo brasileiro obriga os idosos a se mudarem para uma colônia habitacional. Aos 77 anos, Tereza é convocada para o exílio compulsório, mas resolve partir em uma jornada pelos rios da região, em busca de realizar um último sonho.
Denise Weinberg e Rodrigo Santoro estão no elenco, além de Miriam Socarrás, Adanilo e a pernambucana Clarissa Pinheiro, entre outros nomes. Gabriel Mascaro divide o roteiro com o músico e roteirista Tibério Azul.
