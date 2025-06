''O Último Azul'', do pernambucano Gabriel Mascaro, vai abrir o Festival de Gramado 2025

A- A+

Um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, irá abrir a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Vencedor do Urso de Prata Grande Prêmio do Júri no último Festival de Berlim, o longa será exibido fora de competição em sessão especial no Palácio dos Festivais, no dia 13 de agosto.

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, "O último azul" é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão ''desfrutar'' seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

O filme foi extremamente aplaudido durante a estreia mundial na Berlinale, em fevereiro. "O último azul" também foi destaque no Festival de Guadalajara, no último fim de semana, de onde saiu com os prêmios de melhor longa ibero-americano e melhor atuação para Weinberg.

Em 2025, o evento realizado em Gramado (RS) conta curadoria de Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuário e acontece até o dia 23 de agosto. "O último azul" tem lançamento previsto para os cinemas brasileiros para o dia 28 do mesmo mês.

Veja também