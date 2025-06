A- A+

cinema "O Último Azul", filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, ganha prêmios em festival do México Na Mostra Ibero-americana, o prêmio de melhor ficção ficou com "O último azul", de Gabriel Mascaro, vencedor do Prêmio Especial do Júri em Berlim

O Brasil foi destaque no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), em sua 40ª edição, que acabou no último sábado (14). No total, o FICG teve com 10 seções competitivas.

Na Mostra Ibero-americana, o prêmio de melhor ficção ficou com “O último azul”, de Gabriel Mascaro, vencedor do Prêmio Especial do Júri em Berlim. "A melhor mãe do mundo", de Anna Muylaert, que já havia sido premiado em Sundance e Berlim, levou os prêmios de melhor roteiro, melhor fotografia e melhor atriz para Shirley Cruz.

O prêmio de melhor direção ficou com a espanhola Eva Libertad pelo aclamado drama “Deaf”, que também levou o prêmio da Crítica Latino-Americana para Filmes Europeus, anunciado no dia 10 de junho. Entre os documentários, o catalão Albert Serra venceu com “Tardes de Soledad”, sobre o toureiro peruano Andrés Roca Rey, que também ganhou a Concha de Ouro de Melhor Filme no Festival de San Sebastián.





Veja os vencedores do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG)

Prêmio Mezcal – Melhor do cinema mexicano

Melhor longa-metragem mexicano: "To Be Named Olimpia", de Indira Cato

Menção honrosa: "Old Mouth", de Yovegami Ascona Mora

Melhor direção: "Twelve Moons", de Victoría Franco

Melhor fotografia: "Twelve Moons", de Sergio Armstrong

Melhor atuação: Emiliano Zurita, por "Wheels, Weed & Rock ‘n’ Roll", de José Manuel Cravioto

Destaques ibero-americanos – longas de ficção

Melhor longa ibero-americano de ficção: "The Blue Trail" ("O Último Azul"), de Gabriel Mascaro

Melhor primeira obra: "Away" ("Molt Lluny"), de Gerard Oms

Melhor direção: "Deaf" ("Sorda"), de Eva Libertad

Melhor roteiro: "The Best Mother in the World", de Anna Muylaert

Melhor fotografia: "The Best Mother in the World", de Lílis Soares

Melhor atuação: Shirley Cruz, por "The Best Mother in the World", de Anna Muylaert

Destaques ibero-americanos – documentário

Melhor documentário ibero-americano: "Afternoons of Solitude" ("Tardes de Soledad"), de Albert Serra

Melhor direção: "Light Memories" ("Eco de Luz"), de Misha Vallejo Prut

Melhor fotografia: "The Flamenco Guitar of Yerai Cortés", de Oriol Barcelona, Nauzet Gaspar, Àlvar Riu, Diego Trenas e Arnau Valls Colomer

Prêmio Maguey – Cinema LGBTQIA+

Melhor filme: "Sabar Bonda", de Rohan Parashuram Kanawade

Menção honrosa: "Away" ("Molt Lluny"), de Gerard Oms

Prêmio do júri Maguey: "Lesbian Space Princess", de Leela Varghese e Emma Hough Hobbs

Menção honrosa do júri: "Newborn" ("Un mundo para mí"), de Alejandro Zuno

Melhor atuação: Denise Weinberg, por "The Blue Trail", de Gabriel Mascaro

Longa-metragem internacional de animação

Melhor animação: "Olivia & the Clouds", de Tomás Pichardo Espaillat

Menção honrosa: "Endless Cookie", de Seth Scriver e Peter Scriver

Seção Made in Jalisco

Melhor longa jalisquense: "No, Thanks, I Don’t Smoke Anymore", de Diego Toussaint

Menção honrosa: "The Daughters of the Wind", de José Camacho Cabrera

Melhor curta jalisquense: "The Fly on the Wall", de Mar Novo

Menção honrosa: "See You Soon", de Jennifer Skarbnik López

Prêmio socioambiental

Melhor filme socioambiental: "The Mountain Won’t Move", de Petra Seliškar

Cinema de gênero

Melhor filme: "The Innocents", de Germán Tejada

Curta-metragem ibero-americano

Melhor curta: "The Voices from the Cliff", de Irving Serrano e Victor Rejón

Menção honrosa: "From Sucre", de Clàudia Cedó

Prêmio Rigo Mora – Curta de animação

Melhor curta de animação: "Devil Light", de Gervasio Canda, Patricio Plaza e Paula Boffo

Menção honrosa: "Retirement Plan", de John Kelly

Prêmio júri jovem

Melhor filme mexicano: "Old Mouth", de Yovegami Ascona Mora

Prêmio Feisal – Rede de Escolas de Cinema da América Latina

Melhor filme: "Jackal Yard", de Diego Figueroa

Prêmio da crítica – Fipresci

Melhor filme: "At the End of the World", de Abraham Escobedo-Salas

Prêmio do público

Filme favorito do público: "Old Mouth", de Yovegami Ascona Mora

Veja também