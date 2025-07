A- A+

CINEMA "O Último Azul": filme do pernambucano Gabriel Mascaro será exibido em festival na República Tcheca Vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, longa-metragem já foi convidado para mais de 40 festivais ao redor do mundo

“O Último Azul”, filme do pernambucano Gabriel Mascaro, será exibido no Festival de Cinema de Karlovy Vary (KVIFF), na República Tcheca, nesta sexta-feira (4) e nos dias 6 e 9 de julho.

O longa-metragem participa da Mostra Horizontes, voltada para filmes contemporâneos de destaque, fora da competição. O festival já premiou produções brasileiras como “Barravento”, de Glauber Rocha, e “Eu, Tu, Eles”, de Andrucha Waddington.

“O Último Azul” estreou nacionalmente na 75ª edição do Festival de Berlim, sendo premiado com o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri. Desde então, a obra já foi selecionada para mais de 40 festivais ao redor do mundo.



Denise Weinberg e Rodrigo Santoro estão no elenco, que conta também com nomes como o de Adanilo e da atriz cubana Miriam Socarrás. A estreia nos cinemas do Brasil está marcada para 28 de agosto.

Antes, o filme pernambucano será exibido na abertura da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai ocorrer de 13 a 23 de agosto de 2025, no Palácio dos Festivais, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ambientada na Amazônia, a trama desenha um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

Veja também