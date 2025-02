A- A+

Cinema "O último azul", com Rodrigo Santoro, é forte candidato ao Urso de Ouro em Berlim Filme de Gabriel Mascaro é o mais bem avaliado até o momento pela imprensa especializada no Festival de Berlim

Após se premiado no Festival de Veneza, com o troféu de melhor roteiro para "Ainda estou aqui", outro filme brasileiro é destaque em um dos principais festivais de cinema do mundo.

"O último azul", de Gabriel Moscaro, teve exibição no último fim de semana na mostra competitiva do Festival de Berlim, sendo uma das obras mais elogiadas até o momento.

Segundo o júri organizado pelo site ScreenDaily, que reúne críticos de cinema de diversos veículos internacionais, "O último azul" é o mais bem avaliado entre os sete primeiros longas em competição exibidos no evento.

Estrelado por Rodrigo Santoro, tem média de avaliação de 3,4 estralas (em uma escala de no máximo 4 estrelas).

Dirigido por Michel Franco, com Jessica Chastain à frente do elenco, o drama "Dreams" é o segundo mais bem avaliado, com média de 3,1.

"The ice tower", de Lucile Hadzihalilovic (2,6), "Living the land", de Huo Ming (2,5), "Ari", de Leonor Serraille (2), "Hot milk", de Rebecca Lenkiewicz (1,8), e "Reflection in a dead diamond", de Hélene Cattet e Bruno Forzani (1,7), completam o ranking do Festival de Berlim.

O vencedor do Urso de Ouro será conhecido no próximo dia 23.

