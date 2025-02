A- A+

Cinema "O último azul": Rodrigo Santoro se emociona com prêmio no Festival de Berlim No elenco do filme de Gabriel Mascaro, que conquistou o Leão de Prata neste sábado (22), no Festival de Berlim, ator celebrou com beijão na mulher

Rodrigo Santoro se emocionou com prêmio no Festival de Berlim, neste sábado (22). O ator integra o elenco do longa "O último azul", de Gabriel Mascaro que levou o Leão de Prata, a segunda maior honraria do evento.

- Quando o cinema brasileiro independente recebe um reconhecimento dessa relevância, a maior vencedora é a nossa cultura. É emocionante representar o Brasil num filme que nos convida a reeducar o olhar para um tema tão urgente - disse o ator.

O longa é protagonizado por Denise Weinberg e traz ainda, os atores Adanilo e Miriam Socarrás no elenco.

O filme foi aclamado pelo público e crítica em sua estreia mundial no Festival de Berlim, onde também conquistou o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

Veja também