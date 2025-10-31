A- A+

TV GLOBO O último "boa noite": saiba a hora da despedida de William Bonner do Jornal Nacional César Tralli começa na próxima segunda-feira como o novo apresentador do telejornal da TV Globo

Quase 30 anos depois de sua estreia, William Bonner deixa, nesta sexta-feira (31), a bancada do Jornal Nacional. O jornalista apresenta a última edição do JN antes de passar o bastão para César Tralli, que começa no posto na próxima segunda-feira (3).

A edição final de Bonner está prevista para começar ao vivo, segundo a grade oficial da TV Globo, às 20h30, depois da novela "Dona de mim".

Na época do anúncio de sua saída, em setembro, Bonner disse:

"Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova".

O jornalista segue para o o Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. Renata Vasconcellos permanece na apresentação do JN, que terá como editora-chefe Cristiana Souza Cruz, atual editora adjunta.

Mudanças também no Jornal Hoje e no Hora 1: Roberto Kovalick substitui Tralli no vespertino e Tiago Scheuer entra no matinal.



Recordista

William Bonner entrou no JN em 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe, substituindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira. O jornalista é o apresentador com maior tempo no programa, mais até do que o próprio Cid. São 29 anos de um, contra 26 de outro. O paulistano radicado no Rio disse que a decisão de deixar os cargos de apresentador e editor-chefe foi puramente pessoal e começou a ser tomada em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Os boatos sobre sua possível saída já corriam desde então.

"William nos procurou há cinco anos, manifestando um desejo de encontrar um outro caminho que desse a ele mais tempo para sua vida pessoal", disse Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo, em setembro.

"Entendemos que era um movimento que exigia tempo para preparar um sucessor e entender o melhor lugar no jornalismo da Globo para o William".

O jornalista, que não descarta participar dos debates eleitorais no ano que vem, sabe que a saída do JN vai gerar especulações de todo tipo, mas faz questão de frisar que a família foi o fator determinante para tal decisão. Dois de seus três filhos, fruto do casamento com a jornalista Fátima Bernardes (de 1990 a 2016), moram na França, e ele quer ter mais tempo para eles.

"Hoje em dia, a verdade não é mais tão importante, o que importa é a versão", disse Bonner, ciente de que a saída pode ser interpretada de diferentes formas pelo público. "Depois que avisei que gostaria de mudar, a Globo e eu não concordamos de imediato com esse calendário. Eu tinha uma urgência, mas nós entramos num acordo, porque era evidente que uma movimentação dessa natureza deveria ser feita com calma".

Na Globo desde 1993, Tralli já foi repórter em São Paulo, correspondente internacional em Londres e âncora na Globo e GloboNews. Aliás, além do Jornal Hoje, ele deixa também a edição das 18h do canal fechado para se dedicar ao JN. O nome que o substitui vai ser anunciado posteriormente.

"O trabalho de repórter está dentro de mim, adoro apurar notícia", disse Tralli, que pretende continuar a fazer isso no cargo de editor executivo do jornal noturno, o mesmo que Renata Vasconcellos ocupa hoje.

O convite

Atualmente morando em São Paulo, Tralli recebeu o convite para sentar na bancada oficialmente há cinco meses. O segredo foi mantido a sete chaves, ele garante. Nem a família — cuja mudança para o Rio ainda está sendo decidida — ficou sabendo.

Casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro, César Tralli é um sucesso nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram. O novo cargo não deve mudar sua rotina virtual.

"Mostro mais minha família, coisas pessoais e bastidores do nosso trabalho, mas não falo de notícias," disse, também em setembro, o pai da pequena Manuella, de 6 anos. "Comecei a fazer isso de forma natural e vi que teve uma boa aceitação".

O próprio diretor de jornalismo da TV Globo acha benéfico, em tempos de fake news, o tipo de postagens de Tralli em seus perfis.

"Tem gente fazendo de tudo na internet e chama isso de jornalismo. É importante para nós mostrarmos o processo", disse Villela.

Veja também