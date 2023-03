O último capítulo de John Wick estreia nesta quinta-feira (23); confira detalhes

A- A+

Depois de tantos James Bonds, Piratas do Caribe e histórias do velho oeste, parece que não existe mais o que inventar quando se trata de filmes de ação. John Wick existe para contrariar esse pensamento. A franquia, protagonizada por Keanu Reeves, chega ao fim com “John Wick 4 - Baba Yaga”, que tem sua pré-estreia marcada para hoje nos cinemas brasileiros.

John, Johnny, Jonathan, Baba Yaga

Em 2014, no primeiro longa, conhecemos a história de um homem forçado a voltar a uma vida que ele havia deixado de lado há muito tempo. Após perder sua esposa para uma doença terminal, tudo que lhe resta é um beagle para ajudar a lidar com o luto. Pouco depois do enterro, Gangsters russos invadem a sua casa, roubam seu carro e matam seu cachorro. Após o atentado à sua vida, Baba Yaga renasce, abre seu arsenal de armas e volta a contactar alguns velhos amigos para ajudá-lo em sua vingança.

A última bala

Uma morte leva a outra e, de repente, o brucutu aposentado se encontra cercado de criminosos e mafiosos de todos os locais do globo. O ex-matador vê a recompensa por sua cabeça aumentar de preço rapidamente e, para alcançar a sua liberdade mais uma vez, ele terá que superar os adversários mais mortais do submundo, incluindo os chefões da Alta Cúpula de Nova York, Paris, Osaka e Berlim.





O antagonista, Marquês de Gramont (Bill Skarsgård), pretende livrar o mundo da máquina de matar que é John Wick. Ele acredita que o sicário está velho e cansado para ter tantas pessoas atrás dele, e o oferece uma saída: sua morte. Exterminá-lo consolidaria o status do ricaço dentro da sociedade secreta e, para isto, ele “contrata” Caine (Donnie Yen), um velho amigo de John e assassino especial do conselho.



Em busca de sobrevivência, ele precisará da ajuda dos seus amigos Winston Scott (Ian McShane), ex-gerente do Hotel Continental (rede de hotéis que funciona como território neutro para os fora da lei), além de um novo personagem, o Sr. Ninguém (Shamier Anderson), que o ajuda a ficar vivo apenas para sua recompensa ficar mais cara e ele poder receber o prêmio.

O elenco também conta com outros grandes nomes, como: Donnie Yen Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama e Scott Adkins.

Show de ação

Se você está esperando algo além de um drama com visuais neo-noir repletos de cenas de lutas, porradaria e tiroteios, você está no lugar errado. Sem medo de ser clichê, a obra entrega tudo que uma das franquias de ação mais respeitadas do cinema merece, ao mesmo tempo que expande as regras, os personagens e o universo quase mitológico do submundo do crime, além de elevar as consequências das ações dos protagonista, que se tornam mais irreversíveis e perigosas.

Apesar de lutas tão bem coreografadas que parecem cenas de dança, o maior embate da trama é entre Wick e seu passado. A atuação de Reeves é sutil e simples, mas é exatamente o que representa John Wick. Um ator conhecido por ser uma pessoa simpática e tranquila e que na hora de gravar as cenas perigosas não tem medo, parece um espelho do próprio personagem.

Outra coisa que vale a pena mencionar é a direção das cenas de ação, que foram apenas melhorando com o passar de cada película. A trama tem poucas falas porque a comunicação é feita através da violência, linguagem que o diretor, Chad Stahelski, é fluente.

Veja também

bbb 23 Fred Nincácio e Larissa se revoltam na Casa do Reencontro do BBB 23: "Sou obrigado a rir?"