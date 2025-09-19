"O Último Carnaval": curta-metragem gravado em Pernambuco ganha sessão no Cinema do Museu

A- A+

O curta-metragem “O Último Carnaval” ganha exibição nesta segunda-feira (22), às 20h30, no Cinema do Museu (Fundaj). O elenco conta com nomes como Julia Konrad, Nivaldo Nascimento e Domingos Antonio, que também assina a direção e o roteiro ao lado de Flávio Ermírio.



O filme apresenta uma distopia que imagina como seria se o Brasil tivesse sofrido um golpe de estado após a derrota do governo Bolsonaro nas urnas em 2022. Neste futuro hipotético, a opressão é levada às últimas consequências e até a maior festa popular do País passa a ser proibida.



A trama mostra uma festa puritana com ares de confraternização de Ação de Graças anglo-saxã, que ocorre em pleno sábado de carnaval, em uma cobertura. Tudo caminha para um desfecho revelador da barbárie de uma elite disposta a abrir mão de direitos em prol de preservar seus privilégios.





Produzida pela Tear Filmes e Gravitas Cinema, a obra foi filmada em locações em Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda. A produção contou com recursos da Lei Paulo Gustavo de Jaboatão para as filmagens e foi finalizada através de incentivos do programa de mecenato do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife.



O curta-metragem deve circular em festivais nacionais e internacionais a partir do final de 2025 e ao longo de todo o ano de 2026. No elenco, estão ainda nomes como Lula Terra, Amanda Menelau, Enddi, Paulo de Pontes, Paulo Castello, Marcos Pergentino e Ana Japiá, com participação especial de Sandra Corveloni.

