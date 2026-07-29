A- A+

Evento 'O Último Voo da Nave': ex-paquitas que ficaram fora do show da Xuxa Caso que mais repercutiu foi o de Andréa Sorvetão

A estreia da turnê de despedida O Último Voo da Nave, de Xuxa, no último sábado, 25, em São Paulo, reuniu algumas das ex-paquitas que marcaram diferentes fases da carreira da apresentadora. Nem todas, porém, participaram do reencontro, e algumas ausências chamaram a atenção do público.

O caso que mais repercutiu foi o de Andréa Sorvetão. A ex-paquita, que rompeu a amizade com Xuxa há alguns anos por divergências políticas, afirmou nas redes sociais que não foi convidada para a turnê. "Na verdade, quem convida para a festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, tem que ter um convite. E mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário", declarou.

Outra ausência foi a de Bárbara Borges. A atriz atribuiu a falta de convite ao fato de ter defendido publicamente Marlene Mattos, diretora que trabalhou com Xuxa durante quase duas décadas e foi alvo de críticas por parte da apresentadora recentemente, inclusive em seu documentário.

"Já falei e repito que compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos, que são valiosos demais", afirmou.

Em outros casos, a participação chegou a ser cogitada, mas não se concretizou por questões de agenda. Thalita Ribeiro e Lana Rhodes receberam convite para integrar o espetáculo, porém recusaram por incompatibilidade de compromissos. Já Letícia Spiller e Monique Alfradique não participaram porque estavam envolvidas nas gravações das novelas Coração Acelerado e Êta Mundo Melhor, respectivamente. Quem também ficou de fora foi Graziela Schmitt.

Na estreia da turnê, Xuxa dividiu o palco com Andréa Veiga, Ana Paula Guimarães, Roberta Cipriani, Priscilla Couto, Ana Paula Almeida, Tatiana Maranhão, Cátia Paganote, Juliana Baroni, Bianca Rinaldi e Flávia Fernandes, representantes da formação clássica. Caren Lima, Andrezza Cruz e Joana Mineiro participaram como integrantes da geração 2000, enquanto Kary Rivero, conhecida como Paquita Argentina, fez uma participação especial durante a apresentação de Ilariê.

O Último Voo da Nave volta no dia 31 de julho, no Nubank Parque, em São Paulo. A turnê também passará por Curitiba, em 26 de setembro, Belo Horizonte, em 14 de novembro, e será encerrada no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro, no Maracanã.

Veja também