"O Último Voo da Nave": venda geral para o show de Xuxa no Recife em 2027 está aberta
A Rainha dos Baixinhos apresenta a turnê na Região Metropolitana do Recife (RMR) em agosto de 2027
Chegou a hora de garantir um lugar na turnê "O Último Voo da Nave", de Xuxa, na Região Metropolitana do Recife (RMR) em 2027. A venda geral para o show da Rainha dos Baixinhos iniciou nesta sexta-feira (27) no site da Eventim e na bilheteria oficial do Classic Hall, na Avenida Governador Agamenon Magalhães, s/n, em Salgadinho, Olinda.
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Com as vendas abertas para a apresentação de Xuxa, que ocorre no sábado, 21 de agosto de 2027, às 20h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, os fãs da Rainha dos Baixinhos podem adquirir os ingressos do show a partir de R$ 82,50.
Ingressos por setor:
|Setor
|Meia-entrada
|Entrada social
|Inteira
|Cadeira Superior
|R$ 82,50
|R$ 115,50
|R$ 165
|Pista Comum
|R$ 250
|R$ 350
|R$ 500
|Cadeira Inferior Oeste
|R$ 300
|R$ 420
|R$ 600
|Cadeira Inferior Leste
|R$ 300
|R$ 420
|R$ 600
|Deck Premium Leste
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Deck Premium Oeste-Sul
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Deck Premium Oeste-Norte
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Pista Premium Itaú Personnalité
|R$ 400
|R$ 560
|R$ 800
|Pacote VIP Super Fã Itaú A e B
|R$ 1.300
|R$ 1.460
|R$ 1.700
Os Camarotes custam R$ 650. O Pacote VIP Super Fã Itaú dá acesso à Pista Premium e a uma área exclusiva próxima ao palco.
SERVIÇO
Xuxa - O Último Voo da Nave | Recife
Quando: 21 de agosto de 2027 (sábado)
Onde: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)
Ingressos: a partir de R$ 82,50 no site da Eventim e na bilheteria oficial do Classic Hall
Classificação etária: Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Jovens de 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.