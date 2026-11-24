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Show "O Último Voo da Nave": Xuxa confirma show no Recife em 2027; veja data e preços Turnê da artista acontece em agosto, na Arena de Pernambuco, com ingressos a partir de R$ 82,50

O Recife está na rota da despedida de uma das personagens mais marcantes da televisão brasileira. Xuxa Meneghel confirmou uma apresentação da turnê “O Último Voo da Nave” na capital pernambucana.

O show acontece no dia 21 de agosto de 2027, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A apresentação faz parte da turnê produzida pela 30e e apresentada pelo Itaú Live, que celebra a trajetória da Rainha dos Baixinhos e revisita diferentes fases de sua carreira.

Os ingressos terão preços a partir de R$ 82,50, na modalidade meia-entrada legal.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité começa no dia 25 de novembro, às 12h.

Os demais clientes do banco poderão comprar a partir do dia 26, também ao meio-dia. Já a venda geral está prevista para 27 de novembro, pela Eventim.

A nave está de volta

O espetáculo foi desenvolvido especialmente para grandes arenas e promete resgatar referências que marcaram gerações. Uma das principais atrações é a nave iluminada que sobrevoa a plateia e reproduz uma das cenas mais conhecidas dos programas de Xuxa nas décadas de 1980 e 1990.

É a bordo dela que a apresentadora chega ao palco ao som de “Doce Mel”, antes de anunciar a frase que ficou na memória do público: “O Xou da Xuxa começou”.

A apresentação é dividida em seis atos, inspirados em diferentes momentos da carreira da artista: Xou da Xuxa, Reino Encantado, Xuxa Só Para Baixinhos, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal.

O repertório reúne sucessos como “Ilariê”, “Estátua”, “É de Chocolate”, “Tô de Bem com a Vida”, “Libera Geral” e “Lua de Cristal”. Outro destaque é o retorno de 13 ex-integrantes das Paquitas, que participam do espetáculo e interpretam músicas que fizeram parte da história da apresentadora.

Além do Recife, a turnê também ganhou novas datas no Rio de Janeiro e em Fortaleza, após os ingressos das apresentações inicialmente anunciadas nessas cidades se esgotarem.

Ingressos

Para o show na Arena de Pernambuco, os ingressos estão divididos em diferentes setores. Os valores variam de R$ 82,50 a R$ 1.700, considerando as modalidades de meia-entrada, entrada social e inteira.

As vendas serão realizadas pela Eventim, com condições especiais para clientes Itaú durante a pré-venda.



Ingressos por setor:

Setor Meia-entrada Entrada social Inteira Cadeira Superior R$ 82,50 R$ 115,50 R$ 165 Pista Comum R$ 250 R$ 350 R$ 500 Cadeira Inferior Oeste R$ 300 R$ 420 R$ 600 Cadeira Inferior Leste R$ 300 R$ 420 R$ 600 Deck Premium Leste R$ 347,50 R$ 486,50 R$ 695 Deck Premium Oeste-Sul R$ 347,50 R$ 486,50 R$ 695 Deck Premium Oeste-Norte R$ 347,50 R$ 486,50 R$ 695 Pista Premium Itaú Personnalité R$ 400 R$ 560 R$ 800 Pacote VIP Super Fã Itaú A e B R$ 1.300 R$ 1.460 R$ 1.700

Camarotes: R$ 650.

O Pacote VIP Super Fã Itaú inclui ingresso para a Pista Premium e acesso a uma área exclusiva próxima ao palco.

Datas de venda:

25/11, às 12h: pré-venda para clientes Itaú Private e Personnalité.

26/11, às 12h: pré-venda para os demais clientes Itaú.

27/11: início das vendas gerais.

Clientes Itaú têm 15% de desconto na compra de ingressos com cartões de crédito do banco, conforme as condições da pré-venda.

Vendas online: www.eventim.com.br/artist/xuxa/

Bilheteria oficial: Avenida Governador Agamenon Magalhães, s/n.

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 12h.



Serviço

Xuxa – O Último Voo da Nave | Recife

Data: 21 de agosto de 2027 (sábado)

Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Realização: 30e

Apresentação: Itaú Live

Classificação etária: Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Jovens de 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

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