"O Último Voo da Nave": Xuxa confirma show no Recife em 2027; veja data e preços
Turnê da artista acontece em agosto, na Arena de Pernambuco, com ingressos a partir de R$ 82,50
O Recife está na rota da despedida de uma das personagens mais marcantes da televisão brasileira. Xuxa Meneghel confirmou uma apresentação da turnê “O Último Voo da Nave” na capital pernambucana.
O show acontece no dia 21 de agosto de 2027, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
A apresentação faz parte da turnê produzida pela 30e e apresentada pelo Itaú Live, que celebra a trajetória da Rainha dos Baixinhos e revisita diferentes fases de sua carreira.
Os ingressos terão preços a partir de R$ 82,50, na modalidade meia-entrada legal.
A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité começa no dia 25 de novembro, às 12h.
Os demais clientes do banco poderão comprar a partir do dia 26, também ao meio-dia. Já a venda geral está prevista para 27 de novembro, pela Eventim.
A nave está de volta
O espetáculo foi desenvolvido especialmente para grandes arenas e promete resgatar referências que marcaram gerações. Uma das principais atrações é a nave iluminada que sobrevoa a plateia e reproduz uma das cenas mais conhecidas dos programas de Xuxa nas décadas de 1980 e 1990.
É a bordo dela que a apresentadora chega ao palco ao som de “Doce Mel”, antes de anunciar a frase que ficou na memória do público: “O Xou da Xuxa começou”.
A apresentação é dividida em seis atos, inspirados em diferentes momentos da carreira da artista: Xou da Xuxa, Reino Encantado, Xuxa Só Para Baixinhos, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal.
O repertório reúne sucessos como “Ilariê”, “Estátua”, “É de Chocolate”, “Tô de Bem com a Vida”, “Libera Geral” e “Lua de Cristal”. Outro destaque é o retorno de 13 ex-integrantes das Paquitas, que participam do espetáculo e interpretam músicas que fizeram parte da história da apresentadora.
Além do Recife, a turnê também ganhou novas datas no Rio de Janeiro e em Fortaleza, após os ingressos das apresentações inicialmente anunciadas nessas cidades se esgotarem.
Ingressos
Para o show na Arena de Pernambuco, os ingressos estão divididos em diferentes setores. Os valores variam de R$ 82,50 a R$ 1.700, considerando as modalidades de meia-entrada, entrada social e inteira.
As vendas serão realizadas pela Eventim, com condições especiais para clientes Itaú durante a pré-venda.
Ingressos por setor:
|Setor
|Meia-entrada
|Entrada social
|Inteira
|Cadeira Superior
|R$ 82,50
|R$ 115,50
|R$ 165
|Pista Comum
|R$ 250
|R$ 350
|R$ 500
|Cadeira Inferior Oeste
|R$ 300
|R$ 420
|R$ 600
|Cadeira Inferior Leste
|R$ 300
|R$ 420
|R$ 600
|Deck Premium Leste
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Deck Premium Oeste-Sul
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Deck Premium Oeste-Norte
|R$ 347,50
|R$ 486,50
|R$ 695
|Pista Premium Itaú Personnalité
|R$ 400
|R$ 560
|R$ 800
|Pacote VIP Super Fã Itaú A e B
|R$ 1.300
|R$ 1.460
|R$ 1.700
Camarotes: R$ 650.
O Pacote VIP Super Fã Itaú inclui ingresso para a Pista Premium e acesso a uma área exclusiva próxima ao palco.
Datas de venda:
25/11, às 12h: pré-venda para clientes Itaú Private e Personnalité.
26/11, às 12h: pré-venda para os demais clientes Itaú.
27/11: início das vendas gerais.
Clientes Itaú têm 15% de desconto na compra de ingressos com cartões de crédito do banco, conforme as condições da pré-venda.
Vendas online: www.eventim.com.br/artist/xuxa/
Bilheteria oficial: Avenida Governador Agamenon Magalhães, s/n.
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 12h.
Serviço
Xuxa – O Último Voo da Nave | Recife
Data: 21 de agosto de 2027 (sábado)
Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)
Realização: 30e
Apresentação: Itaú Live
Classificação etária: Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Jovens de 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.