"O Último Voo da Nave": Xuxa anuncia primeiro show da turnê no Nordeste
Show acontece em Fortaleza, na Arena Castelão, em agosto de 2027; ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta (30)
A expectativa para o primeiro show no Nordeste da turnê de Xuxa, "O Último Voo da Nave", foi encerrada com o anúncio de que Fortaleza (CE) vai receber a 'Rainha dos Baixinhos' em agosto 2027, precisamente no dia 7, na Arena Castelão.
Em collab no Instagram da 30ebr, produtora da turnê, Xuxa escreveu que "a Nave se prepara para desembarcar no Ceará":
"Depois de estádios esgotados e um mar de baixinhos relembrando o doce gosto da infância, a Nave da Xuxa se prepara para desembarcar no Ceará. Chegou a hora de cantar juntinho Doce Mel, Ilariê, Lua de Cristal e viver todo o universo encantado da nossa rainha Xuxa Meneghel", escreveu ela.
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Os ingressos - com valores a partir de R$ 82,50, disponíveis no site Eventim, começam em pré-venda nesta sexta-feira (30), para clientes Private Bank e Itaú Personnalité. Demais clientes do banco têm acesso aos bilhetes no sábado (31).
Para o público em geral as vendas iniciam no próximo 3 de novembro.
A turnê "O Último Show da Nave" teve início em julho deste ano em São Paulo. O show já passou pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba - na maioria dos locais, com ingressos esgotados.
Veja valores dos ingressos do show em Fortaleza:
- Arquibancada Superior a partir de R$ 82,50
- Pista a partir de R$ 200
- Arquibancada Especial a partir de R$ 247,50
- Arquibancada Inferior a partir de R$ 300
- Lounge Premium a partir de R$ 347,50
- Pista Premium a partir de R$ 400
- Pacote VIP Super Fã Itaú a partir de R$ 1,3mil
SERVIÇO
Xuxa em "O Último Voo da Nave"
Quando: 6 de agosto de 2027
Onde: Arena Castelão em Fortaleza
A partir de R$ 82,50 no site Eventim
Informações: @30ebr