"O último voo da virilha": Xuxa rebate críticas por figurino de show

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A volta de Xuxa aos palcos com a turnê O Último Voo da Nave segue repercutindo nas redes sociais. A artista, então, aproveitou a alta do assunto para compartilhar mensagens de fãs e responder, em tom de ironia, às críticas que recebeu por causa do figurino usado na apresentação feita em São Paulo no último sábado, 25.

O retorno da apresentadora como cantora dividiu opiniões. Enquanto admiradores celebraram a oportunidade de reviver sucessos da época em que ela ficou conhecida como Rainha dos Baixinhos, outros questionaram o fato de, aos 63 anos, Xuxa interpretar músicas infantis e usar um body cavado durante o show. As críticas relacionadas à idade da artista também alimentaram debates sobre etarismo nas redes sociais.

Na última segunda-feira, 27, Xuxa publicou uma sequência de mensagens de pessoas que assistiram à turnê. Entre os depoimentos, fãs agradeceram pela representatividade da artista, contaram que não puderam vê-la ao vivo na infância por falta de condições financeiras e afirmaram que ela demonstra que mulheres com mais de 50 e 60 anos não precisam limitar suas escolhas por causa da idade.

Na legenda da publicação, Xuxa disse estar emocionada com o carinho recebido e aproveitou para ironizar os comentários negativos. "Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês por mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade. E quem não gostou, continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois, quem sabe, com isso eu vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave", escreveu.

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