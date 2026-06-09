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Cinema e Gastronomia

"O Urso" ganha trailer oficial para anunciar sua temporada final; assista

Últimos leva de episódios da série estreia na íntegra em 25 de junho, exclusivamente no Disney+

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Última temporada de "O Urso" será lançada no dia 25 de julhoÚltima temporada de "O Urso" será lançada no dia 25 de julho - Foto: Divulgação/Disney+

O trailer oficial da última temporada da premiada série “O Urso”foi apresentado, nesta segunda (8). A produção estreia sua quinta e derradeira temporada na quinta-feira, 25 de junho, exclusivamente no Disney+. Todos os oito episódios serão disponibilizados a partir do dia do lançamento.

Na sua temporada de encerramento, “O Urso” retoma a história na manhã seguinte à descoberta de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Natalie “Sugar” (Abby Elliott) de que Carmy (Jeremy Allen White) abandonou o mercado da gastronomia, passando o restaurante sob responsabilidade deles. 

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Assista:

Com dificuldades financeiras e ameaças de venda, os novos sócios precisarão se unir ao restante da equipe para realizar o último serviço, em busca da sonhada estrela Michelin. No percusso, eles aprendem o que torna um restaurante “perfeito” talvez não seja a comida, mas as pessoas.

“O Urso” tem no elenco Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, com participações de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis.
O Urso, do FX, foi criada por Christopher Storer, que também atua como produtor executivo ao lado de Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai e Rene Gube. Courtney Storer é a produtora culinária. A série é producida pela FX Productions.

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