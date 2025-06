A- A+

STREAMING "O Urso": O que você precisa lembrar para assistir à quarta temporada Série, protagonizada por Jeremy Allen White, já está disponível no Disney Plus

"O Urso" estreou nos EUA em 2022 e, ao contrário de várias séries de TV premiadas, tem mantido um cronograma de lançamento anual, sendo sempre renovada no final de junho. É hora de se preparar para voltar a ouvir "sim, chef!" durante o seu dia a dia.

A quarta temporada foi lançada na noite desta quarta-feira no Disney Plus, trazendo aos espectadores a eclética e vibrante cena gastronômica de Chicago, onde está localizado o restaurante que enfrenta dificuldades e é o ponto central da história, o Bear. No final da temporada anterior, Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), o chef e co-proprietário do restaurante, tinha acabado de receber uma crítica no "Chicago Tribune" que poderia determinar se o seu lugar permanece aberto ou não. Mas os espectadores ainda não sabem o que a crítica diz.

Provavelmente, o mistério será revelado nos novos episódios, embora Christopher Storer, o criador de "O Urso", goste de manter a série imprevisível. Aqui estão algumas coisas para ter em mente ao assistir a nova temporada:

Caos no Menu

Uma rápida recapitulação de como chegamos aqui: Carmy, cheio de dúvidas sobre si mesmo e sofrendo de esgotamento por conta do tempo que trabalhou em restaurantes de alta qualidade, voltou a executar o Original Beef of Chicagoland alguns meses após o suicídio de seu irmão, Mikey (Jon Bernthal), que herdou o restaurante de seu pai volátil. A primeira temporada terminou com Carmy descobrindo que Mikey tinha escondido milhares de dólares em latas de tomate — o suficiente para quitar grande parte das dívidas do restaurante.





Mas, na segunda temporada, Carmy ficou ainda mais endividado com o apoiador de longa data da família, Jimmy Kalinowski (Oliver Platt), conhecido como "Cicero" ou "Unc", para expandir o restaurante em um novo estabelecimento chamado The Bear (O Urso, em tradução literal) servindo sanduíches para o almoço e um menu de nível Michelin à noite. A abertura correu bem, apesar de um colapso na cozinha e um acesso de raiva de Carmy dentro da câmara frigorífica.

Na última temporada, o Urso conseguiu se popularizar, mas ainda sofria certa disfunção interna — muito por causa da reinvenção persistente e inquieta de cardápio, feita por Carmy. Tudo isso culminou em uma crítica decisiva, que, com base na reação de Carmy após acessá-la, não parece ser o estímulo que ele e sua equipe precisam.

Conheça a equipe

Ayo Edebiri tem sido essencialmente uma co-líder com White. Sua personagem, Sydney Adamu, é uma jovem chef talentosa, que acompanhou e admirou a carreira de Carmy por anos, mas descobriu que trabalhar com ele pode ser desafiador.

A grande questão é se a paixão de Sydney por fazer comida de qualidade pode sobreviver às neuroses de Carmy e ao caos da sua cozinha. Quando a vimos, pela última vez, no final da terceira temporada, ela estava ponderando se deveria se tornar sócia do Bear ou comandar sua própria equipe em um novo restaurante promissor e bem financiado, fundado por um chef de Chicago chamado Adam Shapiro (interpretado por um ator com o mesmo nome). A pressão dessa decisão e a exaustão do trabalho estão afastando Sydney de seu pai, Emmanuel (Robert Townsend), que já estava preocupado com a sustentabilidade de sua carreira na alta gastronomia.

Na segunda temporada, conhecemos melhor Marcus Brooks (Lionel Boyce), que se aproximou do sonho de se tornar um mestre da confeitaria depois de estudar em Copenhague, na Dinamarca, sob a tutela de um dos colegas de Carmy, o Chef Luca (Will Poulter). No entanto, ao final da terceira temporada, Marcus estava abalado pela morte de sua mãe e lutando para acompanhar o ritmo do serviço de jantar.

Reencontro com os primos

É importante lembrar que "O Urso", no fim das contas, se trata de uma série sobre família: biológica, cultural, acidental ou de qualquer outro tipo. Carmy e seus amigos de infância chamam uns aos outros de "primo", não porque sejam realmente parentes, mas porque cresceram juntos.

Muitos desses amigos são, por natureza, atrapalhados e frequentemente servem como alívio cômico. Esse é especialmente o caso dos irmãos Fak, Neil (Matty Matheson) e Teddy (Ricky Staffieri) — que alguns fãs de "O Urso" adoram, enquanto outros acham cansativos.

O primo principal é Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), melhor amigo de Mikey e funcionário antigo do The Beef. Ele superou o ressentimento pelas pretensões de Carmy e, ao final da segunda temporada, aprendeu a comandar uma sala de jantar de verdade. "Forks", o episódio que mostra o treinamento de Richie com a atenciosa e vibrante Chef Terry (Olivia Colman) e sua gerente Jessica (Sarah Ramos), é um dos melhores da série.

Futuro da série

Os dois principais pontos de trama, ainda não resolvidos e presentes na quarta temporada, giram em torno da decisão de Sydney sobre o possível novo emprego com Shapiro e sobre qual será o impacto da crítica do "Tribune" na sorte do Bear. Se o restaurante quiser se reerguer, Carmy talvez precise redescobrir o tipo de pessoa que ele foi tantas vezes na primeira temporada: um verdadeiro líder, motivado a ter sucesso, mas ainda mais motivado a garantir que todos ao seu redor estivessem bem.

Para os fãs da série que se decepcionaram com as tramas mais rasas e o tom mais melancólico da terceira temporada, um retorno às origens do estilo "da luta ao sucesso" pode ser bem-vindo. O visual cinematográfico, a trilha sonora marcante, as atuações excelentes e os episódios independentes cheios de estilo são ótimos, mas "O Urso" também tem uma história — que ficou um pouco estagnada ultimamente.

Para usar um termo que Carmy costuma empregar quando impõe as regras no restaurante, recuperar o ritmo narrativo da série pode ser algo "inegociável".

