Oasis anuncia mais dois shows para sua turnê de 2025

A- A+

O grupo britânico Oasis anunciou, nesta quarta-feira (4), dois shows adicionais em Londres em setembro de 2025, como parte de sua turnê de reencontro, e afirmou que mudará o modo de venda de ingressos após uma polêmica ocorrida no último fim de semana.

"Foram adicionados mais dois shows no estádio de Wembley devido a uma demanda fenomenal", informou a banda de Manchester na rede social X. As apresentações ocorrerão nos dias 27 e 28 de setembro do próximo ano, mais de um mês após os shows previstos para julho e agosto no Reino Unido e na Irlanda.

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram na semana passada que voltariam a se reunir para esses shows, provocando euforia entre seus seguidores, 15 anos após a separação do emblemático grupo de rock.

No entanto, a caótica venda de ingressos para os shows de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin irritou e frustrou muitos de seus fãs no último sábado, quando todos os bilhetes foram vendidos.

Os sites de venda colapsaram e muitos nem sequer conseguiram acessá-los, enquanto outros foram instados a esperar. Aqueles que conseguiram acessar as páginas tiveram a desagradável surpresa de ver que os preços haviam até dobrado devido à forte demanda.

Desta vez, as entradas serão vendidas por meio de um processo "escalonado e por convite a partir de um sorteio", indicou o Oasis no X.

Os fãs britânicos que não conseguiram adquirir os ingressos no sábado na Ticketmaster UK, o principal portal de vendas, terão prioridade no sorteio, prometeu a banda.

Diante da polêmica, o governo afirmou que estudará os métodos de venda de ingressos para shows. Na segunda-feira, centenas de fãs apresentaram uma denúncia ao órgão regulador britânico de publicidade.

No total, foram vendidos no último sábado mais de 1,4 milhão de ingressos, segundo uma estimativa da BBC. O estádio de Wembley tem uma capacidade de 90 mil pessoas.

Veja também

CINEMA Filme "Coringa 2": ingressos antecipados podem ser adquiridos para estreia em outubro